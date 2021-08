Stadt Memmingen ehrt langjährige Stadträte

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Memmingens Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh wurde Ende Juli in Memmingen für 24 Jahre Stadtratszugehörigkeit mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet. Zudem wurde sie für 10 Jahre Bürgermeisterin und ihre 25-jährige Stadtratszugehörigkeit geehrt. Seit dem 1. Mai 1966 gehört sie dem Stadtrat an. Während dieser Zeit war sie in mehreren Gremien aktiv. Aktuell ist sie Mitglied im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, dem Ausschuss für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr, dem Personalausschuss, dem Vergabeausschuss, im Beirat der Justizvollzugsanstalt und dem Verwaltungsrat des Klinikums. Zudem ist sie Verbandsrat im Schulverband Amendingen, den Zweckverbänden Landestheater Schwaben und Thermische Abfallverwertung Donautal und Aufsichtsrat in der Siebendächer Baugenossenschaft.

31-jährige Stadtratszugehörigkeit

Auch der dritte Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger wurde für seine 31-jährige Stadtratszugehörigkeit, davon vier als dritter Bürgermeister, mit einem Zinnkrug geehrt. Am 1. Mai 1990 trat er dem Stadtrat bei. Er ist derzeit Mitglied im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, im Ausschuss für Gesundheit und Pflege, im Werkausschuss, im Beirat Memminger Freiheitspreis 1525 und im Gestaltungsbeirat. Außerdem ist er Aufsichtsrat im Memminger Wohnungsbau und Verwaltungsrat im Klinikum.

Seit dem 1. Mai 1996 ist Verena Gotzes Mitglied des Stadtrats. Sie erhielt hierfür den Stich „Hotel de Ville“. Als Referentin für Menschen mit Behinderung setzt sie sich für mehr Inklusion und Barrierefreiheit in der Stadt ein. Sie ist Mitglied im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, im Ausschuss für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr, im Ausschuss für Gesundheit und Pflege, im Vergabeausschuss und im Verkehrsbeirat. Des Weiteren ist sie im Aufsichtsrat der KoMMbau GmbH und im Verwaltungsrat des Klinikums.

Auch Wolfgang Zettler ist seit dem 1. Mai 1996 im Stadtrat aktiv. Hierfür wurde er ebenfalls mit dem Stich „Hotel de Ville“ ausgezeichnet. Als Mitglied ist er im Finanz- und Hauptausschuss, im Werkausschuss und im Stiftungsbreirat tätig, als Aufsichtsrat bei der KoMMbau GmbH, als Verbandsrat im Zweckverband für Rettungsdienst und Feueralarmierung Donau-Iller und als Verwaltungsrat im Klinikum.

18 und 19 Jahre Zugehörigeit im Stadtrat

Für jeweils 18 Jahre Stadtratszugehörigkeit wurden Helmuth Barth, Petra Beer, Prof. Dr. Dieter Buchberger und Rolf Spitz mit einer Kommunalen Dankurkunde geehrt. Alle vier sind seit dem 1. Mai 2002 Mitglieder des Memminger Stadtrats.

Seit über 19 Jahren ist Helmuth Barth der Referent für den Ortsteil Dickenreishausen. Mitglied ist er im Ausschuss für Gesundheit und Pflege, im Personalausschuss, im Werkausschuss, im Beirat des Memminger Freiheitspreises 1525 und im Verwaltungsrat des Klinikums.

Die aktuelle Referentin für die weiterführenden Schulen ist Petra Beer. Sie ist Mitglied im Finanz- und Hauptausschuss, im Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss, im Integrationsbeirat, im Stiftungsbeirat und der Stiftung Heimatmuseum Freudenthal/ Altvater. Zudem fungiert sie als Verbandsrätin des Regionalverbands Donau-Iller und des Zweckverbands Landestheater Schwaben.

Prof. Dr. Dieter Buchberger engagiert sich im Moment als Mitglied im Finanz- und Hauptausschuss, im Ausschuss für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr und im Werkausschuss, als Aufsichtsrat der KoMMbau GmbH und als Verbandsrat des Zweckverbands Wasserversorgung der Woringer Gruppe und der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim.

Rolf Spitz ist seit 5. Mai 2002 der Referent für Märkte und Messen. Außerdem ist er Mitglied im Ausschuss für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr, im Personalausschuss, im Vergabeausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss und im Umlegungsausschuss.

In Memmingen wurde Ende Juli 2020 ein neuer Ehrenbürger ernannt. Gleichzeitig wurden einige Stadtratsmitglieder der Amtsperiode 2014-2020 verabschiedet.