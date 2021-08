Augsburger xpose360 unter Top-Agenturen in Deutschland

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das Fachmagazin iBusiness hat wieder die führenden Performance Marketing Agenturen ermittelt. Die xpose360 ist erneut unter den Top-Agenturen in Deutschland und verteidigt Platz 15 im Ranking. Das Fachmagazin iBusiness bestätigt die Kompetenz der xpose360 im Performance Marketing. Die xpose360 zählt damit zu den Gewinnern im diesjährigen iBusiness Ranking der Performance Marketing Agenturen mit Billings von 37,1 Millionen Euro und einem überdurchschnittlichen Wachstum von mehr als 26,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Laut iBusiness liegt der Durchschnitt aller Agenturen, die ihre Umsatzzahlen meldeten, lediglich bei 15,4 Prozent. In die Bewertung fließen die Billings sowie die von den Agenturen verwalteten Performance-Etats. Als Grundlage des Rankings dient der deutschsprachige Markt.

Neben dem Gesamtranking überzeugt die xpose360 auch in den weiteren Kategorien: Im Affiliate-Marketing konnte es Platz 2 erreichen, mit einem Teilumsatz von 12,985 Millionen Euro. Beim Suchmaschinen-Advertising hat es xpose360 aus Augsbugr auf Platz 9 geschafft, mit einem Teilumsatz von 24,115 Millionen Euro. Die strategische, digitale und nachhaltige Ausrichtung vieler Unternehmen sowie die Einführung innovativer Technologien erfordern Know-how, betont das Unternehmen in einer Pressemeldung Ende August. Die letzten Monate haben den Transformationsdruck vieler Branchen noch einmal verstärkt, so xpose. Die Corona-Pandemie, sich verändernde Kundenanforderungen, steigende Anforderungen aufgrund der Digitalisierung sowie sinkende Margen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Die notwendige Transformation ist ohne qualifizierte und spezialisierte Agenturen nicht zu leisten. Mit den Bereichen Suchmaschinenmarketing, Affiliate Marketing, Display Advertising und Suchmaschinenoptimierung hat sich die xpose360 daher einen festen Platz im Ranking der letzten Jahre erarbeitet.

Das sagt der Geschäftsführer des Unternehmens

„Für uns stehen höchste Leistung sowie die maximale Verfügbarkeit an erster Stelle. Die Führungsrolle der xpose360 hat sich die Agentur durch innovative Performance-Lösungen und viel Expertise in den letzten Jahren erarbeitet. Das Affiliate Marketing Trend Paper, der Affiliate-Branchenbenchmark, der SEO-Quickcheck sowie die Affiliate Conference und die digital tomorrow sind nur einige der Leuchtturmprojekte, die wir neben den komplexen digitalen Kampagnen für unsere Kunden als Agentur aufbauen und betreuen“, erklärt Markus Kellermann, Geschäftsführer der xpose360 GmbH den Erfolg der 2009 gegründeten Augsburger Agentur.

Expose360 GmbH-Geschäftsführer Markus Kellermann gehört zu den „Marketingköpfen 2021” – das hat das Unternehmen im Februar verkündet. Jedes Jahr küren die Fachzeitschriften OnetoOne und iBusiness aus einem Pool von 20 Marketingexperten den Marketingkopf des Jahres.