Donau-Rieser Molkerei Zott erhält Bundesehrenpreis

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat die GenussMolkerei Zott aus Mertingen zum zwölften Mal – und damit zum zweiten Mal in Gold – mit dem Bundesehrenpreis geehrt. Das ist die höchste Qualitätsauszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft.

Das steht im Mittelpunkt der Tests

Die Bundesehrenpreise werden jährlich an die neun Unternehmen der deutschen Milchwirtschaft vergeben, die im Vorjahr die besten Ergebnisse bei den Qualitätsprüfungen der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) erzielt haben. Im Mittelpunkt der produktspezifischen Experten-Tests steht die sensorische Analyse der Lebensmittel. Ergänzt wird sie um Labortests sowie eine Überprüfung der Deklaration und Verpackung.

Das Zott-Werk in Mertingen. Foto: Zott

Der Bundesehrenpreis stehe für eine hohe Glaubwürdigkeit und Wertschätzung der Qualitätsleistung, so DLG-Präsident Hubertus Paetow. Wertvolle Ressourcen würden mit viel Know-how zu Produkten höchster Qualität verarbeitet. „Bereits in unserem Unternehmensleitbild geben wir unseren Kunden und Verbrauchern ein Genuss-Versprechen. Dementsprechend haben wir hohe Qualitätsstandards in allen Bereichen des Unternehmens – bei den eingesetzten Rohstoffen, bei unserer täglichen Arbeit und natürlich bei unseren Genuss-Produkten selbst“, erklärt Dr. Jens-Michael Liepe, Leiter Qualitätsmanagement bei Zott, auch mit Blick auf alle Mitarbeitenden, die zu diesem steten Erfolg beitragen.

Im Juni wurde verkündet: Das Testzentrum Lebensmittel der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat die Genuss-Molkerei Zott aus Mertingen ausgezeichnet. Und das zum wiederholten Male. Das Unternehmen erhielt bereits zum 28. Mal den „Preis für langjährige Produktqualität“.

2020: Konzernumsatz von 935 Millionen Euro

Die Genuss-Molkerei Zott ist ein selbständiges Familienunternehmen mit Produktionsstandorten in Deutschland (Mertingen und Günzburg) und Polen (Opole). Im Jahr 2020 hat Zott mit über 2.800 Mitarbeitenden und einer Milchverarbeitung von rund 898 Millionen Kilogramm Milch und einen Konzernumsatz von 935 Millionen Euro erzielt.