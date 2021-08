Beurer aus Ulm mit Award ausgezeichnet

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Beurer wurde erneut zum „Fachhandelsmarke des Jahres“ beim Plus X Award ausgezeichnet. Bis Ende Juni konnte der deutsche Fachhandel die Chance nutzen, für seine favorisierten Marken abzustimmen. Aufgerufen hat der Plus X Award, um die Marken zu finden, welche als besonders partnerschaftlich, wirtschaftlich attraktiv und somit auszeichnungswürdig gelten. Beurer wurde bereits zum fünften Mal als „Fachhandelsmarke des Jahres" vom Handel gewählt, heißt es in einer Pressemeldung Ende August.

Nur einmal im Jahr vergibt der Plus X Award diese Auszeichnung für jene Marken, die sich durch eine Händlerumfrage des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung als erfolgreichste Fachhandelsmarken herausstellen. Der stationäre Handel ist nach wie vor eine zentrale Säule des Beurer Unternehmenserfolgs, betont das Unternehmen selbst. Über die Jahre seien enge Kontakte geknüpft worden. Stets werde laut Beurer gemeinsam an neuen Lösungen für eine noch attraktivere Produktpräsentation und ein emotionales Einkaufserlebnis gearbeitet. Die Auszeichnung bestätigt nun die langjährige Zusammenarbeit zwischen Beurer und seinen Fachhandelspartnern.

Beurer aus Ulm baut Standort in Ungarn aus

Die Corona-Pandemie stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Mangelhafte Materialverfügbarkeit, Produktionsverzögerungen und Lieferengpässe aufgrund langer Transportwege sind nur einige Beispiele. Der Ulmer Gesundheitsspezialist Beurer habe dies laut eigener Aussage früh erkannt und stelle einen Teil des über 500 Produkte starken Sortiments bereits seit über 30 Jahren in Ungarn her. Mithilfe der Corona-Investitionsprogramme konnte das Land Ungarn Beurer mit insgesamt 1,36 Millionen Euro beim Ausbau des Standorts zur europäischen Produktionsstätte für Medizinprodukte unterstützen. Nun wurde die neue Produktionshalle eingeweiht.

Bereits im Juni wurde verkündet: Beurer gehört erneut zu den Preisträgern des German Brand Awards. Initiator ist der Rat für Formgebung. Wie schon in den Jahren zuvor ging der Ulmer Gesundheitsspezialist in der Klasse „Excellent Brands – Health & Pharmaceuticals“ als Winner hervor. Die