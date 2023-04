So feiert die Alois Müller Gruppe ihren 50. Geburtstag

Jubiläum

Alois Müller: Unternehmenszentrale „Green Factory“ in Ungerhausen Foto: Alois Müller

Die Alois Müller Gruppe feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür in der Firmenzentrale in Ungerhausen. Ein Blick in die Vergangenheit und Zukunft.

Der 15. April 2023 war für Alois und Elfriede Müller aus Memmingen und ihre Familie ein ganz besonderes Datum: Denn genau vor 50 Jahren fiel in der Schützenstraße 251 in der damals noch selbstständigen Gemeinde Steinheim der Startschuss für eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. „Wir eröffnen in Steinheim“ hieß es am 15. April 1973 in den regionalen Zeitungen. Alois Müller und seine Ehefrau Elfriede starteten damals als klassischer Handwerksbetrieb, der sämtliche Leistungen rund um Heizung, Sanitär, Klima, Lüftung und Bau-spenglerei ausführte. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren rassant entwickelt. Im Jubiläumsjahr 2023 stehen die Zeichen mehr denn je auf Wachstum. „Wenn uns jemand vor 50 Jahren erklärt hätte, dass wir einmal zu den führenden Unternehmen der Energie-technologie in Deutschland zählen werden, hätten wir ihn für verrückt erklärt. Wir sind wahnsinnig stolz darauf, was aus unserem kleinen Handwerksbetrieb geworden ist, und können nur allen danken, die dies mit ihrem Einsatz und ihrer Leidenschaft möglich gemacht haben. Das schätzen wir wirklich sehr“, sagen die Firmengründer Alois und Elfriede Müller, die ihr Unternehmer-Gen an die Söhne Andreas und Steffen Müller weitergegeben haben. Die beiden Brüder sind seit über 15 Jahren in der Geschäftsführung aktiv und gelten als besonders innovative Köpfe in der Energiebranche.



Firmenzentrale: Green Factory

Nicht nur regional, sondern deutschlandweite Schlagzeilen machte die Alois-Müller-Gruppe im Jahr 2019 mit der Vorstellung und Inbetriebnahme der sogenannten Green Factory in Ungerhausen. Das 18.000 Quadratmeter große Produktions- und Bürogebäude bildet nicht nur die neue Firmenzentrale, sondern gelte, heißt es in einer Mitteilung, weltweit auch als die erste nahezu CO2-neutrale Fabrik überhaupt. In der Green Factory in Ungerhausen fertigt die Alois-Müller-Gruppe Lüftungskanäle und versorgungstechnische Komponenten des Anlagenbaus wie Rohrleitungssysteme aus Stahl und Edelstahl, außerdem Energiezentralen in Containerbauweise und Energiemodulsysteme. Die benötigte Energie kommt aus insgesamt drei erneuerbaren Quellen: Von einer 1,5 MW starken Photovoltaikanlage, mit der das Flachdach fast vollständig belegt ist, einem Blockheizkraftwerk, das mit Ökogas betrieben wird und einer mit nachwachsenden Rohstoffen betriebenen Pelletheizung.

Vielfach ausgezeichnet

Für ihr Konzept wurde das Unternehmen in den vergangenen Jahren immer wieder ausgezeichnet. Zuletzt gab es gleich drei Erfolge zu feiern: den „Bayerischen Energiepreis 2020“ sowie den „Handelsblatt Energy Award 2021“ für das Unternehmen, außerdem wählten die Leserinnen und Leser des Manager Magazins Geschäftsführer Andreas Müller zum „Unternehmer des Jahres 2021“. „Ich bin froh und stolz, dass wir die richtigen unternehmerischen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt getroffen haben und damit die Energiewende vorantreiben können. Das geht nur mit einem tollen Team“, sagt Geschäftsführer Andreas Müller. „Es ist toll zu sehen, wie wir uns konsequent vom traditionellen Handwerksbetrieb zu einem der führenden Technologiepartner der Industrie entwickelt haben“, fügt er an.

Das 50-jährige Jubiläum wird mit einem Tag der offenen Tür in Ungerhausen am 18. Juni gefeiert.