Geschäftsführer der Alois Müller GmbH ist Unternehmer des Jahres

Mit diesem Titel würdigen die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY und das Manager Magazin aus der Spiegel-Gruppe die besten inhabergeführten mittelständischen Unternehmen in Deutschland – und das bereits zum 25. Mal. „Ich bin sehr stolz auf diese Auszeichnung, die nicht nur mir, sondern auch meiner Familie, unseren Mitarbeitenden und Kunden gebührt“, betonte Andreas Müller, als er die Auszeichnung bei der offiziellen Preisverleihung entgegennahm.

Andreas Müller ist seit 15 Jahren Geschäftsführer der Alois Müller GmbH und gilt als Vordenker in Bezug auf Nachhaltigkeit im deutschen Mittelstand. Gemeinsam mit seinem Team entwickelte Müller bereits im Jahr 2013 in Ungerhausen die weltweit erste CO2-neutrale und nahezu energieautarke Fabrik, die Green Factory. Die mittlerweile mehrfach ausgezeichnete grüne Fabrik hat international Vorbildcharakter und zeigt, wie sich durch den Einsatz regenerativer Energien, smarter Vernetzung und Demand Side Management CO2-neutral produzieren lässt.

„Seit fast 50 Jahren steht unser Unternehmen für zukunftsorientiertes Denken und nachhaltiges Handeln. Als gewachsenes Familienunternehmen denken wir nicht in Quartalen, sondern in Generationen“, so Müller. In seiner Laudatio hatte Martin Noé insbesondere die Innovationskraft für das nachhaltige sowie flexible Energiekonzept der von Andreas Müller entwickelten Green Factory gelobt, das sich auch für andere Unternehmen realisieren lässt. „Nach dem von Angela Merkel verkündeten Atomausstieg 2011 wurde mir schnell klar, dass sich zukünftig die Gebäudetechnik und die Energieversorgung in Deutschland fundamental ändern wird. Seither beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage, wie die Gebäude der Zukunft aussehen müssen“, erklärt Andreas Müller.

Die CO2-neutrale Green Factory der Alois Müller GmbH in Ungerhausen. Foto: Alois Müller.

Die Kategorien des Awards

Für den „EY Audience Award” konnten Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter auf Manager-Magazin.de unter 36 Finalisten abstimmen, und zwar in vier Kategorien: Familienunternehmen, Innovation, Nachhaltigkeit und Junge Unternehmen. Die meisten der insgesamt über 14.000 abgegebenen Stimmen für den Publikumspreis gingen dabei an Andreas Müller und sein Unternehmen.

Energie ausschließlich aus erneuerbaren Quellen

Der einstige Familienbetrieb Alois Müller GmbH hat über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zeichnet sich durch eine CO2-neutrale Produktion in ihrer Green Factory aus. Das nahezu energieautarke Produktions- und Bürogebäude der Alois Müller Gruppe ist 18.000 Quadratmeter groß. Die Energie der „Green Factory“ kommt aus drei erneuerbaren Quellen: einer Photovoltaikanlage, einem Blockheizkraftwerk und einer Pelletheizanlage. Mit dem selbsterzeugten Strom betreibt die Alois Müller GmbH zudem mehrere E- Ladestationen am Standort Ungerhausen; überschüssiger Solarstrom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Für die Idee der Green Factory wurden Andreas Müller und die Alois Müller GmbH bereits mit dem Bayerischen Energiepreis 2020 und dem Handelsblatt Energy Award 2021 ausgezeichnet.

Das Programm wurde 1986 von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY in den USA ins Leben gerufen. Seither hat sich der Wettbewerb in 60 Ländern etabliert und gehört zu den weltweit renommiertesten Unternehmerpreisen. Bereits zum 25. Mal wurden erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten als „Entrepreneur of the Year“ ausgezeichnet.