Corona-Teststation bei Molkerei Alois Müller in Aretsried eröffnet

Auf dem Mitarbeiterparkplatz beim Werksverkauf der Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG steht seit dem 25. Februar eine Corona-Teststation zur Verfügung. Die Einrichtung wird von der Firma AVN Medical für die Öffentlichkeit zugänglich betrieben.

Was es zu beachten gibt Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die dort unter der Woche geltenden Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 05:00 Uhr und 20:30 Uhr. Aber auch am Wochenende sind Testungen für Besucher möglich. Samstags und sonntags stehen die Mitarbeiter der Aretsrieder Station von 05:00 Uhr bis 17:00 Uhr bereit. Eine Anmeldung ist vorab nicht erforderlich, um sich einen Befund einholen zu können.

Dankesrede an eigene Mitarbeiter Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Christian Goldammer, Werksleiter der Molkerei Alois Müller am Standort Aretsried, zieht eine Bilanz über die beiden vergangenen Pandemiejahre: „Wir sind stolz, dass wir es gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden geschafft haben, im wahrsten Sinne des Wortes „lückenlos“ zu produzieren. Unsere Produkte waren immer in den Regalen der Supermärkte zu finden. Großer Dank geht an alle unsere Mitarbeitenden, die sich – von einem in der Lebensmittelindustrie sowieso sehr hohen Hygienestandard ausgehend – an alle zusätzlichen und teils beschwerlichen Maßnahmen gehalten haben. Wir freuen uns sehr, dass wir in Kooperation mit AVN Medical nun auch eine öffentliche Teststation für den Landkreis realisieren können.“

So gelang die Aufrechterhaltung der Betriebe Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Molkerei Alois Müller hat ihren Sitz seit 1896 in Aretsried bei Augsburg und ist Geburtsstätte der international agierenden Unternehmensgruppe Theo Müller. Rund 150 Millionen Kilogramm Milch werden jährlich am schwäbischen Stammsitz zu Milchprodukten verwertet. Die strenge Einhaltung von Regeln zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden, die teilweise über die gesetzlichen Anforderungen hinausgingen, habe die unterbrechungsfreie Aufrechterhaltung des Betriebs aller Unternehmen am Standort Aretsried ermöglicht. Dies gelte von der Molkerei selbst über das Becherwerk Optipack bis hin zur auch für externe Kunden zugänglichen Mercedes-Werkstatt FTA.