In Bad Wörishofen startet der Bau einer neuen Wohnanlage

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Im Süden des Kneippkurorts Bad Wörishofen sollen bis Ende 2023 drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 27 Eigentumswohnungen entstehen. An der Oberen Mühlstraße, nur wenige Gehminuten vom historischen Stadtzentrum entfernt, befand sich bis Ende 2020 das ehemalige Pfarr- und Jugendheim der Stadt. Nun beginnt das nächste Kapitel für das seit längerem brachliegende Areal.

Projektentwicklung im Jahr 2018 gestartet



Im Winter 2018 erwarb die i+R Wohnbau Lindau das Grundstück und startete die Projektentwicklung. Nach dem Abriss des baufälligen Gebäudes und einer sorgfältigen Planung beginnt i+R nun mit der Errichtung der Wohnanlage mit 33 Tiefgaragenplätzen. Den Bau übernimmt die Kubus GmbH aus dem nahen Ochsenhausen als Generalunternehmer.

Das Wiesbächle verläuft über die Gemeinschaftsflächen des Grundstücks und wird im Zuge der Bauarbeiten renaturiert. Foto: Jan Forner.

Bis zu diesem Datum sollen die Wohnung bezugsfertig sein Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Anfang März begannen die Aushubarbeiten. In der bis Ende April dauernden ersten Bauphase werde die Bodenplatte errichtet. „Da die Außenarbeiten aufgrund der städtischen Verordnung in den Sommermonaten ruhen müssen, können wir den Bau der Tiefgarage und der Gebäude erst im Oktober fortsetzen,“ erklärt Andreas Deuring, Leiter der i+R Projektentwicklung Deutschland. Fertigstellung und Bezug der 55 bis 137 Quadratmeter großen zwei-, drei-, und vier-Zimmer-Wohnungen sei für Ende 2023 geplant. Der überwiegende Teil der Heizenergie sei dann regenerativ und werde durch Erdsonden bereitgestellt.

Natürliche Wasserwelt im Gemeinschaftsgarten

„Der Hochwasserschutz und das durch das Grundstück fließende Wiesbächle erforderten eine intensive Planung. Gegen Süden hin wird es eine Schutzmauer und ein Retentionsbecken geben, der Bach wird teilweise in seinen natürlichen Zustand zurückversetzt“, sagt Projektentwickler Tobias Fuchs. Das Wiesbächle verlief zuletzt in einem unterirdischen Kanal quer durch das Grundstück und trat erst am angrenzenden Wiesengrund in das begradigte Flussbett. „Der Kurort Bad Wörishofen steht für Ruhe und Erholung. Und die gibt es auch in den eigenen vier Wänden und im Garten. Die begrünte Uferzone mit Böschung schafft eine einzigartige, für alle begehbare Naturoase mitten in der Wohnanlage“, ist Deuring überzeugt.

Auch an anderen Orten in Bayerisch-Schwaben wird aktuelll gebaut: In Nördlingen entsteht das größte Wohnbauprojekt seit Jahrzehnten.