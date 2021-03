MicroStep investiert am Standort Bad Wörishofen

Die MicroStep Europa GmbH treibt ihren Wachstumskurs weiter voran: Die Service- und Vertriebsgesellschaft investiert an beiden Standorten in neue Räumlichkeiten. In Dorsten (NRW) ist soeben der Spatenstich für die neue Niederlassung erfolgt. In Bad Wörishofen entsteht nur wenige Meter vom Firmensitz entfernt ein neues Logistikzentrum mit Showroom und Büroflächen.

Das Jahr 2021 verheißt für die MicroStep Europa GmbH ein enorm spannendes zu werden. Denn die Service- und Vertriebsgesellschaft investiert in enormem Umfang in die Infrastruktur. Bis Herbst 2021 werde der Neubau der Niederlassung Dorsten abgeschlossen sein. Parallel soll auch am Hauptstandort in Bad Wörishofen in noch größerem Umfang investiert und gebaut. Nur wenige Meter entfernt vom Firmensitz entsteht ein Logistikzentrum und das neue MicroStep CompetenceCenter Süd mitsamt Büroräumlichkeiten. Im Ergebnis stehen den mittlerweile mehr als 70 Mitarbeitern dann 1500 m2 Lagerfläche sowie ein Showroom mit rund 1350 Quadratmeter zur Verfügung. Hinzu kommen Büroflächen von rund 800 Quadratmeter.

Investition am bewährten Standort

„Der Standort Bad Wörishofen hat sich seit der Gründung vor mehr als 20 Jahren absolut bewährt. Wir freuen uns, nur fünf Jahre nach dem Neubau der Unternehmenszentrale erneut in erheblichem Maße in unsere Infrastruktur und unsere Zukunft investieren zu können“, sagt Igor Mikulina, Gründer und Geschäftsführer der MicroStep Europa GmbH.

Im neuen MicroStep CompetenceCenter Süd sollen künftig verschiedene Anlagentypen live zu erleben sein, die das breite Spektrum von MicroStep abdecken. Modernste CNC-Schneidsysteme mit Plasma-, Laser-, Autogen- oder Wasserstrahltechnologie in Verbindung mit innovativen Automations- und Materialhandlinglösungen. Dazu stehen Räume für Lager und Logistik sowie Schulungs- und Vorführzwecke bereit.

Das sagt der Geschäftsführer über die Investition

„Die Investitionen sind ein weiterer Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte. Nach Abschluss der Bauarbeiten können wir an beiden Standorten unser breites Produktportfolio erlebbar machen sowie direkt an der Technologie beraten und schulen. Durch das Plus an Lagerfläche können wir zudem trotz unseres immensen Wachstums auch weiter den Top-Service bieten, den Kunden und Partner von MicroStep gewohnt sind“, so Geschäftsführer Johannes Ried.

Der Standort „hat sich bewährt“

