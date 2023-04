15 Millionen Euro: Häwa startet Bau der neuen Firmenzentrale

Spatenstich

Spatenstich für den 15-Millionen-Neubau der Häwa GmbH in Wain. Foto: Häwa GmbH

Im Sommer des vergangenen Jahres kündigte Häwa seine Pläne für einen neuen Firmensitz an. Das Unternehmen visierte damals den Baubeginn bereits für Ende 2022 an. Mit wenigen Monaten Verspätung konnte die Umsetzung des Projekts nun tatsächlich eingeleitet werden. Mit einem symbolischen Spatenstich startete der Betrieb in sein neues Kapitel.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neubau wird zum Meilenstein der Häwa-Geschichte

Der Beginn des Aushubs und damit der Bauarbeiten stelle für Häwa einen wichtigen Schritt in die Zukunft dar. Geschäftsführer Arno Müller unterstrich auf der Veranstaltung daher seine Absichten: „Wir investieren rund 15 Millionen Euro in ein neues Verwaltungsgebäude inklusive Kantine, eine neue Endmontage sowie eine brandneue Lackieranlage. Damit machen wir unser Unternehmen fit für die Herausforderungen der kommenden Jahre und geben ein klares Bekenntnis zum Standort ab“.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wie nachhaltig wird die neue Häwa-Firmenzentrale?

Gemeinsam mit Bürgermeister Stephan Mantz, dem Architekten Dirk Hübner und Karl und Georg Schließer vom Bauunternehmen Gebrüder Schließer GmbH und Co. KG ging Arno Müller ans Werk. Zusammen setzten sie den ersten Spatenstich für das Großprojekt, welches den Hersteller von Schaltschränken und Gehäuselösungen in eine neue Ära begleiten soll. So stünden bei der neuen Lackieranlage insbesondere Energieeffizienz und Schnelligkeit im Mittelpunkt. Arno Müller erklärt dazu: „Gerade bei den massiv gestiegenen Energiepreisen kommt dem eine große Bedeutung zu –ganz zu schweigen vom großen Thema des Klimaschutzes. Einer Bedeutung, der wir absolut gerecht werden. Eine Photovoltaikanlage, Ladeplätze für Elektromobilität, aber auch effizientes Gebäudemanagement spielen hier eine wesentliche Rolle“.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neubau soll Häwa-Geschäftsbetrieb nicht beeinflussen

Ein deutlich größeres Verwaltungsgebäude biete künftig Kapazitäten für weiteres Wachstum und mehr Platz für die Mitarbeiter. Die Fertigstellung erfolge in verschiedenen Bauabschnitten, sodass sowohl in der Verwaltung als auch in der Fertigung keine Unterbrechungen auftreten. Besonders groß sei die Freude auf beiden Seiten zwischen Bürgermeister Stephan Mantz und Häwa-Geschäftsführer Arno Müller. Denn der Neubau sei mit einem Bekenntnis des Unternehmens zu seinem Stammsitz in Wain verbunden. Gleichzeitig verfolgt Häwa damit konseuquent seine Zukunftspläne, die zum Jahresbeginn ausgerufen wurden.