Doppelwechsel: Häwa stellt seine Leitung neu auf

Personalien

Joachim Pfeifer bleibt der Häwa GmbH als Führungskraft erhalten. Foto: Häwa GmbH

Die aktuelle Gechäftslage der Häwa GmbH könnte sich kaum besser gestalten. Denn mit der Bilanz aus dem Vorjahr startete der Hersteller von Elektrogehäusen mehr als zufrieden in das Jahr 2023. Dennoch gilt am Hauptsitz in Wain ebenfalls der Leitsatz, sich nicht auf seinen vergangenen Erfolgen auszuruhen. Folglich lassen sich auch die jüngsten Entscheidungen als Weichenstellung für die Zukunft deuten. Denn in Person von Joachim Pfeiffer verändert Häwa gleich zwei Positionen in leitender Funktion.

Häwa will bessere Vernetzung im Vertrieb schaffen

Der bisherige Leiter der Niederlassung Maintal wird sich intern neuen Herausforderungen stellen. Pfeiffer wechselt nämlich in das Aufgabenfeld des Vertriebsleiters über alle Verkaufsgebiete. Häwa Geschäftsführer Arno Müller verspricht sich davon nützliche Effekte: „Aufgrund der wachsenden Umsätze und unserer aktuellen Kundenstruktur haben wir einen Vertriebsleiter eingesetzt, um eine bessere Vernetzung im Vertrieb zu erreichen und damit Synergien optimal zu nutzen sowie die Kundenzufriedenheit zu steigern. Wir freuen uns, mit Joachim Pfeiffer einen langjährigen ‚Häwaianer‘ für diese anspruchsvolle Aufgabe gefunden zu haben.“

Wer übernimmt die Leitung der Häwa-Niederlassung im Maintal?

Gleichzeitig schafft das Unternehmen damit eine Vakanz auf der Führungsebene am Standort Maintal. Doch hierfür wurde bereits ebenfalls eine interne Lösung gefunden.Der 51-jährige Andreas Maier war bislang als Außendienstmitarbeiter in Maintal bei der Häwa GmbH tätig. Nun steigt der einstige Mitarbeiter zum Niederlassungsleiter auf, um die Fußstapfen seines Vorgängers Joachim Pfeifer zu füllen.