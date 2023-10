Häwa gründet neue Abteilung „Projektierung“

Wachstum

Stefan Kaufer leitet die neue Vertriebsabteilung bei Häwa. Foto: Häwa GmbH

Die Häwa GmbH stellt weitere Weichen für das zukünftige Wachstum und strukturiert den Vertrieb um. Seit Anfang Oktober leitet Stefan Kaufer die neue Abteilung Projektierung.

Das steckt hinter der Abteilung der „Projektierung“ der Häwa

Mit der Gründung der neuen Abteilung Projektierung möchte der Hersteller von Schaltschränken und Gehäuselösungen zum Einbau von Elektrokomponenten die technische Beratungskompetenz ausbauen. Die neue Abteilung soll dazu beitragen, Prozesse zu verschlanken und ist vor allem für die technische Klärung und Machbarkeit von Projekten verantwortlich. häwa hat insbesondere kürzere Wege – sowohl extern zu Kunden und Lieferanten als auch intern – im Blick.

Stefan Kaufer wird Abteilungsleiter der „Projektierung“ von Häwa

Zudem soll die Beratungskompetenz inklusive schnellerer Prozesse gestärkt werden. Im Zuge der umfangreichen Investitionen in den Neubau sowie in die neue Lackieranlage am Hauptsitz in Wain setzt Häwa auf Wachstum und stärkt jetzt den Vertrieb mit der Umstrukturierung. Als Leiter der neuen Abteilung konnte Häwa Stefan Kaufer gewinnen, der bislang als stellvertretender Verkaufsleiter für das Gebiet Süd im Unternehmen tätig war.