Häwa hat seine Roadshow 2023 gestartet

Aktion

Das Team von Häwa startet auch 2023 wieder seine Roadshow. Foto: Häwa

Nach dem Erfolg der Roadshows in den vergangenen Jahren geht die internationale Roadshow von Häwa auch 2023 weiter. Ab Bis Mitte November wird der Truck wieder durch Mitteleuropa rollen und die neuesten Innovationen von Häwa direkt zu den Kunden und zu interessierten Firmen. Die Roadshow steht in diesem Jahr ganz unter dem Motto „Automation in der Produktion“. Häwa-Vertriebsleiter Joachim Pfeiffer, Marketing-Leiterin Kathrin Lay und der Spezialist für Konstruktion und Projektierung, Tobias Hölderle, informierten im Truck sowie bei einer Präsentation im Werk über Inhalt und Ziele der Roadshow.

Diese Stationen macht die Roadshow von Häwa 2023

Im nunmehr bereits vierten Jahr fährt Häwa mit direkt zu den Kunden und präsentiert sich vor Ort. Neben Stationen im gesamten Bundesgebiet steht Dänemark, Schweden, Finnland, England, Irland, die Niederlande, die Schweiz und Österreich auf dem Programm. Daneben wird der Truck auch bei wichtigen Messen zu sehen sein.

Auf diesen Messen macht die Häwa Roadshow 2023 halt

So auf der Sindex Anfang September in Bern sowie Mitte November auf der SPS in Nürnberg. Interessierte Unternehmen können einen individuellen Besuchstermin vereinbaren und so den häwa-Truck exklusiv erleben. Der Truck ist komplett autark, benötigt weder Strom- noch sonstige Anschlüsse und bietet eine Ausstellungsfläche von rund 30 Quadratmetern.