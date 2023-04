Stadtwerk am See meldet 6 Mio Fahrgäste

Positive Entwicklung

Stadtwerk am See meldet 6 Mio Fahrgäste

Stadtwerk am See bringen 6 Mio Fahrgäste an ihr Ziel

Das Stadtwerk am See meldete vergangenes Jahr ein Drittel mehr Fahrgäste wie im Vorjahr. Sie befinden sich wieder auf bestem Weg zu Vor- Corona-Niveau. Wie man sich die Zukunft erhofft.

Die Verkehrsgesellschaften des Stadtwerks am See haben im letzten Jahr sechs Millionen Fahrgäste ans Ziel gebracht – ein Drittel mehr als im Vorjahr. Stadtverkehr Friedrichshafen, Stadtbus Überlingen, Bodensee-Oberschwaben-Bahn und Katamaran legten damit kräftig zu. „Wir sind noch nicht ganz auf dem Niveau vor Corona, aber auf dem besten Weg dorthin“, zeigt sich Horst Schauerte, Leiter Mobilität beim Stadtwerk am See, erfreut. Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Anstieg der Fahrgäste 3,8 Mio Fahrgäste waren 2022 mit den Stadtbussen in Friedrichshafen unterwegs. Das sind 900.000 mehr als im Jahr zuvor, fast ein Drittel. 2019 waren es vier Millionen gewesen. Beim Stadtbus Überlingen betrug der Anstieg vier Prozent, hier fuhren 2022 645.000 Passagiere mit. Den stärksten Anstieg legte die Katamaran-Reederei Bodensee hin: 387.000 Fahrgäste kreuzten den See mit den Schnellschiffen, 60 Prozent mehr als im Vorjahr, dem allerdings auch schwächsten Jahr seit Start der Verbindung. Und die Bodensee-Oberschwaben-Bahn erholte sich auf 1,1 Mio Fahrgäste, ein Plus von 42 Prozent. Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Optimistisch in die Zukunft Home Office und Maskenpflicht hatten auch 2022 dafür gesorgt, dass insgesamt weniger Fahrgäste in Bussen, Bahnen und Schiffen unterwegs waren. Daher seien die sechs Millionen Fahrgäste „eine erfreuliche Tendenz, aber auch ein Ansporn zu mehr“, fasst Schauerte zusammen: „Der öffentliche Nahverkehr ist ein zentraler Baustein bei Klimaschutz und Energiewende, und wir als kommunales Stadtwerk und Mobilitäts-Dienstleister sind hier Treiber.“ Bei allen Verkehrsgesellschaften verbessere und optimiere man das Angebot permanent. Insbesondere mit dem neuen Konzept im Stadtverkehr Friedrichshafen ab 2024 werde es „noch einen Sprung bei der Qualität und damit sicherlich auch bei den Fahrgastzahlen geben“, ist Schauerte sicher. Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform