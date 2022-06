Stadtwerk am See gewinnt beim Deutschem Nachhaltigkeits-Preis

Alexander Florian-Bürkle, Geschäftsführer von Stadtwerk am See. Foto: Stadtwerk am See

Das Konzept der „Grünen Karte“ des Stadtwerks am See hat deutschlandweit überzeugt. Deshalb wurde das Unternehmen nun mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Mobilität“ ausgezeichnet. Was die Auszeichnung für das Stadtwerk bedeutet.