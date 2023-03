Stellen Sie Ihre Frage an unseren B4BSCHWABEN.de-Beraterpool, kostenfrei und anonym

Das Stadtwerk am See ist das dritte Mal EMAS-zertifiziert

Umweltschutz

Stadtwerk am See-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle (Mitte) erhält die EMAS-Urkunde von Stefan Kesenheimer (links) und Philipp Meißner von der IHK Weingarten. Foto: Stadtwerk am See

2016 wurde das Stadtwerk zum ersten Mal EMAS zertifiziert. Seither strebt es regelmäßig die Rezertifizierung an. Weshalb das Zertifikat für das Unternehmen eine so große Bedeutung hat.

Das Umwelt-Zertifikat EMAS steht für besonders strenge Kriterien beim Umweltmanagement. Das Stadtwerk am See hat erneut seine Umwelt-Aktivitäten nach diesem Standard prüfen lassen. Nun hat der Energiedienstleister vom Bodensee das Zertifikat zum dritten Mal erhalten. Das Besondere dabei, sagt Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle: „Die Anforderungen werden von Mal zu Mal strenger, wir müssen uns also jedes Mal weiter verbessern.“ Seit 2016 wird das Stadtwerk kontinuierlich gecheckt, alle drei Jahre gibt es eine „große“ Zertifizierung, bei der die Umwelt-Aktivitäten des Unternehmens auf Herz und Nieren geprüft werden. Mit dem Ergebnis „keine Beanstandungen“, berichtet das Stadtwerk in einer Meldung. Dafür überreichte Stefan Kesenheimer von der IHK Bodensee-Oberschwaben das Zertifikat an Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle. Gleichzeitig begrüßte er das Stadtwerk als Gründungsmitglied im Unternehmensnetzwerk Klimaschutz der IHK. Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Weshalb das Stadtwerk am See auf das EMAS-Zertifikat setzt „Das Stadtwerk am See war 2016 deutschlandweit eines der ersten Stadtwerke, die EMAS-zertifiziert waren – und hat die hohen Hürden bisher jedes Mal ‚mit Auszeichnung‘ übersprungen“, betont Kesenheimer: „Im Unterschied zu manchem anderen ‚Umwelt-Siegel‘ zählen bei EMAS keine Absichtserklärungen oder Strategiepläne, sondern nur wirklich umgesetzte Aktivitäten und Maßnahmen.“ Dazu kommt, dass man sich stetig verbessern muss, um die Umweltleistung zu erhöhen. „Man kann sich also nicht auf dem Erreichten ausruhen. Das Stadtwerk hat diese Herausforderung erfolgreich angenommen.“ Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform So bewertet Alexander-Florian Bürkle die EMAS Zertifizierung Für Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle ist das Zertifikat „eine der wichtigsten Auszeichnungen für unser Unternehmen – bestätigt es doch, dass wir es ernst meinen mit unserer ökologischen Ausrichtung. Das Stadtwerk redet nicht nur, sondern macht.“ Besonders heben die Prüfer den Ökostrom aus regionaler Windkraft hervor, den das Stadtwerk seit dem vergangenen Jahr anbietet, sowie den Bau weiterer Blockheizkraftwerke und einer Holzhackschnitzelanlage. Auf eigenen Gebäuden produziert das Stadtwerk nach einer eigenen Analyse inzwischen fast 200.000 Kilowattstunden Sonnenstrom. Und auch bei der E-Mobilität habe das Stadtwerk die Zahl der Ladepunkte in drei Jahren mehr als verdreifacht, heißt es in einer Mitteilung. Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Stadtwerk am See plant weitere Projekte Und die nächsten Projekte hat das Stadtwerk schon im Blick: Die Vervierfachung der eigenen Windkraft-Erzeugung ist bereits vertraglich gesichert, das Energiefeld in Überlingen mit Solarthermie und Hackschnitzel sollen noch diesen Monat ans Netz gehen. Bei Photovoltaik „bauen wir, was der Markt hergibt“, heißt es aus dem Unternehmen. Und auch bei der Mobilität habe man nach der Grünen Karte schon das nächste Projekt im Visier: die Deutschlandticket-App „aus der Region für ganz Deutschland“. Und auch zu Wasserstoff und autonomem Busverkehr treibe das Stadtwerk Forschungsprojekte. „Uns gehen Ideen und Tatkraft nicht aus“, stellt der Diplom-Kaufmann Bürkle fest.