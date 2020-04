Messe Friedrichshafen sagt Ham Radio aufgrund von Corona ab

„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen des Corona-Virus kann die 45. Auflage der Ham Radio leider nicht stattfinden“, erklärt Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen. Bereits in den vergangenen Wochen musste dieselbe Entscheidung für weitere Veranstaltungen am Bodensee wie beispielsweise die Aqua-Fisch, IBO, AERO, Tuning World Bodensee sowie die Motorworld Classics Bodensee getroffen werden.

Kein Nachholtermin im Jahr 2020



„Dass die Veranstaltung nicht wie geplant stattfinden kann, ist höchst bedauerlich. Die Gesundheit aller Aussteller und Besucher hat allerdings oberste Priorität. Unser Messekalender und die Termine der Branche lassen leider keinen Raum für einen Nachholtermin in diesem Jahr“, zeigt sich Projektleiterin Petra Rathgeber betroffen über die aktuellen Entwicklungen. Deshalb ist geplant, dass die Ham Radio im nächsten Jahr vom 25. bis 27. Juni 2021 durchgeführt werden soll. Über diese Wendung werden Aussteller, Besucher und beteiligte Partner derzeit informiert.

Kontakte über Amateurfunk aufrecht erhalten

Der Vorsitzende des Deutschen Amateur-Radio-Club e.V. (DARC), Christian Entsfellner, erklärt: „Unsere Mitglieder, in- und ausländische Gäste und wir selbst sind durch die jetzt kurzfristig notwendig gewordene Entscheidung schwer betroffen. Bis zu unserem nächsten Wiedersehen in Friedrichshafen freuen wir Funkamateure uns darauf, unsere Kontakte über den Amateurfunk aufrecht erhalten zu können.“

Messe findet virtuell auf Webseite statt



Gänzlich auf Ham Radio-Feeling verzichten müssen Funkamateure trotz der Absage der Messe in Friedrichshafen nicht: Auf der offiziellen Webseite der Ham Radio werden die Aussteller in Form einer virtuellen Messe ihre Produktneuheiten online präsentieren. Zudem bietet der DARC e.V. dort Vorträge an.