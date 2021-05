Liebherr-Werke Kempten und Friedrichshafen kooperieren

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Aerospace-Anwendung auf der neuen Verzahnschleifmaschine LGG 280 ist eine gemeinsame Entwicklung der Liebherr-Verzahntechnik in Kempten und dem Werk der Liebherr-Aerospace in Friedrichshafen. Mit der neuen Anwendung sei die neu installierte LGG 280 laut einer Pressemeldung in der Lage, sehr kleine und hochwertige Bauteile zu schleifen. Eine wichtige Komponente seien dabei die Schleifscheiben – sogenannte CBN-Scheiben. Sie wurden ebenfalls innerhalb der Firmengruppe Liebherr gefertigt und stammen aus dem Werk in Ettlingen.

So bewerten die Projektleiter die Zusammenarbeit

„Der Abschluss der erfolgreichen Kooperation ist das Ergebnis eines langen Prozesses. Sowohl die Fertigung als auch der Transport und der abschließende Aufbau der Maschine haben hervorragend funktioniert“, betonen die beiden Projektleiter Arnold Zeiser aus Friedrichshafen und Bernd Eichenhofer aus Kempten.

Die neue Verzahnschleifmaschine LGG 280: Speziell ausgelegt für den Aerospace-Bereich. Foto: Liebherr

Dabei scheinen die beiden Branchen Luftfahrt und Verzahntechnik, auf den ersten Blick nicht viele Berührungspunkte zu haben. Doch die gemeinsame Technologie-Entwicklung auf der neuen LGG 280 beweise laut Liebherr das Gegenteil: Die Anforderungen der Luftfahrtbranche kombiniert mit der Präzision der Verzahntechnik seien die Basis für die branchenübergreifende Zusammenarbeit. Dabei profitieren laut Aussage des Unternehmens beide Seiten vom internen Know-how: „Die Kooperation für die neue LGG 280 ist das beste Beispiel für die Fertigungstiefe von Liebherr. Durch den internen Wissenstransfer und mit der Integration der neuen Verzahnschleifmaschine in unsere Fertigungslinie haben wir für die Anforderungen unserer Kunden optimale Voraussetzungen geschaffen“, so Arnold Zeiser.

Erschwerte Umstände durch Corona

Die zwei Liebherr-Werke profitierten bei der aktuellen Kooperation laut eigener Aussage von den Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. Bereits im Jahr 2016 arbeiteten beide Werke für den Vorgänger der nun ausgelieferten Maschine zusammen – damals unter anderen Umständen: „Durch die Corona-Pandemie waren das auch für uns erschwerte Umstände. Dennoch konnten wir – unter Einhaltung aller gesundheitsrelevanter Vorgaben – den Zeitplan einhalten“, erklärt Bernd Eichenhofer.

Die Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH hat sich im September letzten Jahres gegen eine eigentlich geplante Werkserweiterung an der Niederlassung Friedrichshafen entschieden. Auch die Aerospace Transmission Technologies GmbH ist davon betroffen.