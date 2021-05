Wirtschaftsjunioren Augsburg kooperieren mit Hochschule

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Premiere an der Hochschule Augsburg: das neue Format gP Experts ging am 18. Mai 2021 mit rund 20 Akteure aus der regionalen Wirtschaft an den Start. Unter dem Titel „Datenschätze – erkennen und nutzen“ stellten sich zwei neuberufene Professoren, Prof. Dr. Jianing Zhang und Prof. Dr. Frank Danzinger, gemeinsam mit ‚Sparringspartnern‘ aus den Reihen der Wirtschaftsjunioren Augsburg, Maximilian Ernicke, Stefan Lichtenstern und Senator Andreas Zeitz, den Fragen des Publikums. Das Event wurde gemeinsam von Hochschule und Wirtschaftsjunioren entwickelt und ziele darauf ab, neue Professoren und ihre Expertise mit den Praktikern der Region frühzeitig zu verknüpfen.

„Ein aktiver Dialog auf Augenhöhe und die Offenheit für Zusammenarbeit sind uns wichtig“, sagte Danzinger, Professor für Digital Business. Er und sein neuer Kollege Prof. Zhang, hatten sich auf die Premiere des neuen Formats vorbereitet. „Wir wollen neben unserer fachlichen Expertise auch einen Einblick geben, wie und welche Kompetenzen wir unseren Studierenden vermitteln und es mit den Unternehmern rückkoppeln“, so Zhang, Professor für Applied Data Science.

Die explorative Datenanalyse war eines der Themen im Vortrag von Prof. Dr. Jianing Zhang, Professor für Applied Data Science an der Fakultät für Wirtschaft der Hochschule Augsburg. Foto: Hochschule Augsburg

Andreas Zeitz lieferte den Einstieg mit einem Praxisbeispiel, das zeigte, wie Datenmengen und -korrelationen entstehen, indem sie nach der manuellen Eingabe in ERP-Systemen (Enterprise-Resource-Planning) automatisch angereichert und verknüpft werden. Die Sparringspartner aus dem Kreis der Wirtschaftsjunioren brachten zudem weitere Perspektiven in den Dialog ein. „Fragen rund um den Datenschutz und insbesondere das geistige Eigentum treiben unsere Mitglieder ganz besonders um, wenn es um Data Science geht“, erläuterte Rechtsanwalt Maximilian Ernicke. „Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Deep Learning muss auch für die kleinen und mittleren Unternehmen zukünftig zugänglich und praktisch anwendbar sein; da ist die Expertise der Hochschule von großem Wert“, ergänzte Stefan Lichtenstern.

Hier entstehen Synergien

„Die noch junge Kooperation zwischen Wirtschaftsjunioren und Hochschule hat sich innerhalb weniger Wochen sehr intensiv und engagiert entwickelt. Wir blicken mit Vorfreude darauf, gP Experts zu einer wertvollen Netzwerkreihe für die Region zu machen, die zu einer noch engeren Verzahnung von Praxiserfahrungen aus der Wirtschaft mit der Wissenschaft führen soll“, stimmten Sandra Haas, Präsidentin der Wirtschaftsjunioren Augsburg, und Jörg Rössler, Referatsleiter Strategie und Qualitätsmanagement an der Hochschule Augsburg, überein.

