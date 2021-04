Geschäftsführer des Stadtwerks am See bleibt weitere fünf Jahre

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Nach seiner erneuten Bestellung zum Alleingeschäftsführer habe der 49-jährige Diplom-Kaufmann Alexander-Florian Bürkle noch viel vor. Er will unter anderem den Kurs der letzten Jahre fortsetzen. „Wir haben im Team mit unseren Mitarbeitern in den letzten Jahren ein neues, innovatives Stadtwerk geschaffen – und daran arbeiten wir jetzt mit voller Energie und Rückenwind weiter“, hebt Bürkle hervor.

Das nennt der Geschäftsführer als Erfolgsrezept Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Klare Fokussierung auf die Menschen und besonders motivierte Mitarbeiter“ nennt Bürkle als Erfolgsrezept. Dass dieser Kurs erfolgreich war, zeige seiner Meinung nach das erfolgreiche Wachstum des Stadtwerks bei Energie und Dienstleistungen. „Wir haben uns in den letzten Jahren enorm entwickelt. Das zeigt sich auch in steigenden Kundenzahlen“, führt Bürkle an. Dass sich das Stadtwerk inzwischen auch in Projekten zum Thema künstliche Intelligenz, Wasserstoff und autonomem Fahren engagiert, seien für Bürkle Beweise für den „konsequenten Blick in die Zukunft‘“. Weiter erklärt er: „Wir haben uns in den letzten zwei, drei Jahren strategisch komplett neu aufgestellt. Zahlen und Kunden-Feedback bestätigen das regelmäßig“, freut sich Bürkle.

Symbolbild. Das Stadtwerk am See in Friedrichshafen. Foto: Stadtwerk am See

Offenheit und Veränderungsbereitschaft im Team

„Aber: Das geht nicht mit jedem Stadtwerk“, weiß der 49-Jährige ebenfalls: „Das geht nur im Team, und auch nur dann, wenn alle offen und veränderungsbereit sind.“ Auch das hat Bürkle, der aus dem EnBW-Konzern an den Bodensee kam, beim Stadtwerk am See erlebt. „Es ist eine Binsenweisheit, aber natürlich dennoch wahr: ohne tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein Chef: nichts. Mein Team gibt mir die Motivation für die nächste Zeit, um weiter voll durchzustarten. Wir sind Team Zukunft.“

Stadtwerk am See erhält EMAS-Zertifikat

Seit fünf Jahren lässt sich das Stadtwerk am See in Friedrichshafen in Sachen Ökologie und Klimaschutz prüfen. Denn das EMAS-Zertifikat fordert ständige Verbesserungen der Umweltleistungen und ist ein bei Unternehmen angesehenes Umwelt- und Energiemanagement-System. „Das Stadtwerk am See hat sich früh auf den Weg gemacht, es ist seit 2016 dabei“, bestätigte Norbert Hiller, Umweltgutachter der zertifizierenden Intechnica Cert. „Stadtwerke haben als Energieversorger eine besondere Verantwortung. Das Stadtwerk am See nimmt diese Verantwortung vorbildlich wahr.“