Der ZF Friedrichshafen Firmenlauf 2021 geht virtuell an den Start

Auch wenn die Inzidenzwerte tendenziell sinken und erste Corona-Lockerungen umgesetzt werden, kommt der ZF-Firmenlauf Friedrichshafen als Live-Event Anfang Juli zu früh. Eine Absage der jährlichen Laufveranstaltung am Bodensee wird es dennoch nicht geben. Denn das Unternehmen kündigte bereits Ersatz an: Stattdessen dem live-Event wird der ZF-Firmenlauf Friedrichshafen 2021 ausschließlich virtuell stattfinden. Ein Konzept, welches auch 2020 bereits umgesetzt wurde.

Von Mittwoch, 30. Juni bis Sonntag, 4. Juli haben die Firmenläufer die Möglichkeit zeitlich flexibel am virtuellen ZF-Firmenlauf Friedrichshafen teilzunehmen. Abgebildet wird dieser über die interaktive App „viRACE“, mit der auch Mitarbeiter anderer Firmen-Standorte am Firmenlauf teilnehmen können. Ergänzt wird das Konzept durch motivierende Sprüche des Firmenlauf-Moderators Hartwig Thöne und Updates über das Renngeschehen mittels Sprachausgabe über die App.

Durch die digitale Verrnetzung und durch unsere Social Wall komme laut ZF Friedrichshafen auch das „Wir-Gefühl" nicht zu kurz. Deshalb sei der Firmenlauf in Zeiten der Kontaktvermeidung eine vorteilhafte Möglichkeit eines virtuellen und Corona-konformen Teambuildings. Für all diejenigen, die es weniger kompetitiv angehen wollen, wurde außerdem die freie Kategorie „ohne Zeitnahme“ geschaffen. Hier können die Teilnehmer ebenfalls zwischen dem 30.6 und 4.7 eine frei gewählte Distanz laufen. Wer nicht mit seinem Unternehmen laufen kann oder möchte, kann sich auch individuell, mit dem Verein oder Freundeskreis anmelden. Unternehmen können ihre Teilnehmer über die Online-Anmeldung für den ZF-Firmenlauf Friedrichshafen bis Montag, 14. Juni registrieren.

Alle Teilnehmer erhalten ein Starterpaket. Dies besteht aus einer Startnummer, Medaille und Zielverpflegung von Rothaus. Pro „Virtual Runner“ spendet der Veranstalter fünf Euro an regionale Projekte. Ebenfalls finanzielle Unterstützung erhält der offiziellen Charity-Partner der n plus sport GmbH, Plan International Deutschland e.V.