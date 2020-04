all about automation in Friedrichshafen für 2020 abgesagt

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der Verbreitung des Virus COVID-19 wurde ein Verbot für Großveranstaltungen in Baden-Württemberg bis einschließlich 31. August 2020 ausgesprochen. Somit kann die all about automation in Friedrichshafen in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Messe wurde zunächst Anfang März vom 9. und 10. März 2020 auf den 1. und 2. Juli 2020 verschoben. Nun folgt jedoch das endgültige Aus für das aktuelle Jahr.

Termin für nächstes Jahr gefunden

„Leider können wir der Branche in diesem Jahr keine all about automation in Friedrichshafen anbieten“ erklärt Tanja Waglöhner, die Geschäftsführerin des Veranstalters untitled exhibitions gmbh. „Es wäre für uns alle schön gewesen, wenn die Situation eine Messe Anfang Juli erlaubt hätte. Dies ist nun bedauerlicherweise nicht der Fall. Eine weitere Verschiebung der Messe in den Herbst oder Winter hinein ist auf Grund der Messedichte sowohl innerhalb der Automatisierungsbranche als auch beim Messeplatz Friedrichshafen nicht sinnvoll möglich. Die nächste all about automation am Bodensee findet daher am 9. und 10. März 2021 statt.“

Weitere Termine der all about automation sind noch in Planung

Weiterhin in Planung sind die all about automation Messen im September 2020 in den Städten Essen und Chemnitz. Für 2021 stehen erstmals fünf regionale Fachmessen für Industrieautomation auf dem Messeterminkalender: im Januar in Hamburg, im März in Friedrichshafen, im Mai am neuen Standort in Heilbronn, im Juni in Essen und im September in Chemnitz.

Über die all about automation Messe

Die all about automation Messe zeigt Systeme, Komponenten, Software und Engineering für industrielle Automation und industrielle Kommunikation. Hersteller, Distributoren und Dienstleister können sich hier mit den Anwendern vernetzen.