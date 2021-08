Sonnen expandiert 2021 stark im europäischen Markt

Das sagt der Director Growth Markets Europe von Sonnen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Der Wunsch nach sauberer und bezahlbarer Energie für den Haushalt nimmt in immer mehr Ländern zu. Die Nachfrage nach unseren Produkten zieht daher auch in Regionen an, in denen der Markt für Stromspeicher vor kurzer Zeit noch ganz am Anfang stand. Allein in Dänemark haben wir im ersten Quartal 2021 etwa genauso viele Sonnen Batterien verkauft, wie im gesamten letzten Jahr.“, betont Wenzel Brühl, Director Growth Markets Europe bei Sonnen.

Projekte in Spanien umgesetzt

In Dänemark sind die Strompreise im europäischen Vergleich traditionell sehr hoch. Gleichzeitig ist die Einspeisevergütung für Besitzer einer Photovoltaikanlage vergleichsweise niedrig. Beide Faktoren tragen dazu bei, dass sich Stromspeicher auch dort einer immer größeren Beliebtheit erfreuen, erklärt Sonnen in einer Mitteilung. Auch in Spanien hat Sonnen in den vergangenen Monaten deutlich zugelegt. Gemeinsam mit seinem größten Fachpartner Webatt Energia, mit dem sonnen bereits seit 2017 zusammenarbeitet, wurde Ende 2020 die bisher größte Einzelinstallation einer Sonnen Batterie weltweit mit einem Speichervermögen von insgesamt 247,5 Kilowattstunden realisiert. Ebenfalls 2020 wurde das Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre Costa Brava (Katalonien) mit 39 Sonnen Batterien ausgestattet. Das Projekt wurde mit dem European Solar Prize 2020 in der Kategorie Industrie ausgezeichnet.

Etablierung in weiteren Märkten

Darüber hinaus gibt es die Sonnen Batterie bereits auch in vielen weiteren europäischen Ländern außerhalb der Kernmärkte in der DACH-Region und Italien. So steigt zum Beispiel auch die Nachfrage in Großbritannien, Schweden oder Irland. Mittlerweile betreibt Sonnen auch eine Reihe von virtuellen Kraftwerken in verschiedenen Ländern und unterstützt mit vernetzten Sonnen Batterien die Stromnetze. Neben Deutschland gehören zum Beispiel Italien, die USA, Australien und das UK dazu.