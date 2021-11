Sonnen GmbH  und 1Komma5° schließen Firmenpartnerschaft

Die beiden Unternehmen wollen zusätzliche Installationskapazitäten für den schnelleren Ausbau von dezentralen erneuerbaren Energien zu erschließen. Hierzu hat sonnen das Hamburger Beteiligungs-Start-up als präferierten Partner ausgewählt, um sein Wachstum im Partnerkanal zu beschleunigen. Zusätzlich kann Sonnen auch auf Installationsbetriebe zurückgreifen, an denen 1Komma5° beteiligt ist und welche die Produkte von Sonnen derzeit noch nicht anbieten.

„Angesichts der immer stärkeren Nachfrage und der begrenzten Installationskapazitäten entsteht eine Situation, in der sich viele Menschen ihren Wunsch nach einer sauberen Energieversorgung nur mit sehr langen Wartezeiten erfüllen können. Das bremst die Wachstumsdynamik dieses Marktes und damit auch die Energiewende. Mit „1Komma5° haben wir einen idealen Partner, mit dem wir unser Wachstum weiter beschleunigen und dabei gleichzeitig unseren Partnerkanal systematisch stärken können“, sagt Oliver Koch, CEO von Sonnen.

Sonnen verfügt über ein deutschlandweites Netzwerk von mehreren Hundert Partner-Unternehmen, welche die Produkte von sonnen regional an Endkunden verkaufen und installieren. Durch den immer höheren Bedarf nach einer sauberen Energieversorgung für den Haushalt und die Mobilität übersteigt die Nachfrage jedoch immer häufiger die Verfügbarkeit der entsprechenden Installationsbetriebe.

„Mit Sonnen verbindet uns nicht nur persönlich die Zeit der Aufbau und Start-up Phase, sondern vor allem die Erkenntnis, dass wir alle auch ohne die Politik unser Zuhause 1,5 Grad konform machen können und dabei sogar Geld sparen. Gemeinsam mit Sonnen und anderen führenden Anbietern wollen wir es für Kunden sexy und noch einfacher machen, sich in allen privaten Belangen CO2-frei aufzustellen, von der Ladesäule bis zum Energiespeicher“, sagt Philipp Schröder, CEO und Co-Founder von 1Komma5°.

Im Zug der Kooperation wird Sonnen auch Teil des „Show-Room“ Konzeptes von 1Komma5°. Hier werden in den A-Lagen von Innenstädten neue Technologien für den Klimaschutz prominent ausgestellt, erste Flagship Projekte sind an der Binnenalster in Hamburg, sowie in der Fußgängerzone in Lingen an der Ems bereits in der Umsetzung.

1Komma5° bietet Plattform für Unternehmen

1Komma5° beteiligt sich an führenden Unternehmen der Elektrobranche mit dem Fokus auf Solareigenversorgung, Ladeinfrastruktur und Wärmepumpen. Im Gegenzug bietet es Unternehmern eine digitale Plattform, zentrale Dienstleistungen, Wachstumskapital und eine Rückbeteiligung an 1Komma5°, um so einen europaweiten marktführenden Anbieter zu entwickeln, der konzernunabhängig agiert und sich dabei als Plattform für Unternehmer versteht.