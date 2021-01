Weltrekord: Größte sonnen-Batterie in Spanien im Einsatz

Webatt Energia hat in Spanien die bisher größte Einzelinstallation einer sonnenBatterie weltweit umgesetzt. Diese hat ein Speichervermögen von insgesamt 247,5 Kilowattstunden. Die neun in Reihe geschalteten sonnen-Batterien werden von einer Photovoltaikanlage mit 60 Watt Peak gespeist und bringen es zusammen auf eine Leistung von 41,4 Kilowatt.

Das Speichersystem wurde bei Arico Forest installiert, einem Spezialisten für forstwirtschaftliche Dienstleistungen wie der Wiederaufforstung, der nachhaltigen Straßen- und Waldpflege sowie der Produktion von Biomasse. Für Arico Forest stand bei ihrer Entscheidung zum Umstieg auf erneuerbare Energien die Reduzierung des eigenen CO2-Fußabdrucks an oberster Stelle, heißt es in einer Mitteilung. Bereits 2020 hat das Unternehmen seine verfügbare Fläche für die Installation der PV-Anlage genutzt und zusätzlich seine gasbetriebenen Fahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Mit den jetzt installierten Batterien des Allgäuer Unternehmens sonnen möchte das Unternehmen in Spanien mehr seiner selbst erzeugten Energie für die Versorgung des Betriebs, der Büros und der Elektrofahrzeuge nutzen. Für die Zukunft, heißt es weiter, plane Arico Forests Vision, den größten Teil der benötigten Energie im Einklang mit dem Schutz von Umwelt und Klima zu generieren.

Die Installation der allgäuer Batterien wurde von Webatt Energia realisiert, die bereits seit 2017 die sonnen-Batterie für ihre Kunden nutzen und sonnens größter Fachpartner in Spanien sind. Die Installation in Les Preses war aber auch für den sonnen-Partner eine neue Erfahrung, wie Webatt Geschäftsführer Franc Comino berichtet: „Eine Installation mit neun in Reihe geschalteten Heimspeichern ist das Maximum an Leistungsfähigkeit mit einer sonnenBatterie 10. Dass wir als erster sonnen Partner weltweit diesen Meilenstein zusammen mit Arico Forest umsetzen können, ist auch für uns eine ganz besondere Auszeichnung.“ Wenzel Brühl, Director New Market Development Europe bei sonnen ergänzte dazu: „Ein großer Teil der Energie wird tagsüber von Unternehmen und Betrieben benötigt. Sie spielen also neben dem Haushalt eine Schlüsselrolle bei der Umstellung unseres Energiesystems auf erneuerbare Energien. Für uns ist es daher eine große Bestätigung, dass nach der Testphase nun bereits die maximale Ausbaustufe der sonnenBatterie 10 zum Einsatz kommt. Damit können wir unseren Kunden deutlich größere Lösungen als bisher anbieten“.

Die sonnen Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller von intelligenten Stromspeichern. Als eines der schnellst wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland und Europa wurde sonnen bereits mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Mit seiner virtuellen Batterie, die aus digital vernetzten Heimspeichersystemen besteht, möchte sonnen neue und hochinnovative Energiedienstleistungen für Netzbetreiber und Privathaushalte realisieren. sonnen ist mit seinen Produkten in zahlreichen Ländern vertreten und unterhält eigene Standorte in Deutschland, Italien, UK, Australien und den USA. Seit März 2019 ist sonnen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Shell und gehört zur Geschäftseinheit Shell New Energies.