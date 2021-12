Sonnen GmbH in Wildpoldsried stellt neuen CDO vor

Seit dem gestrigen Mittwoch übernimmt Marko Hein als CDO die Verantwortung für das digitale Geschäft von Sonnen aus Wildpoldsried. Die Weiterentwicklung der digitalen Geschäftsmodelle, Kunden-Touchpoints, aber auch der Ausbau interner digitaler Prozesse fallen daher in seinen Verantwortungsbereich. Seine Expertise liegt bei der Verbindung von digitalen und physischen Produkten zu einer einheitlichen Kundenerfahrung.

„Die eigene Energiewende muss bezahlbar sein und sie muss Spaß machen. Sonnen gehört hier klar zu den digitalen Vorreitern mit einer beeindruckenden Bandbreite vom intelligenten Stromspeicher bis zum virtuellen Kraftwerk. Ich freue mich daher sehr, meine Erfahrung mit digitalen Kundenbedürfnissen mit den innovativen Produkten von sonnen zu kombinieren und damit neue Maßstäbe in diesem Umfeld zu setzen“, sagt Marko Hein über seinen neuen Posten als CDO von Sonnen.

Marko Hein ist seit über 20 Jahren in den digitalen Bereichen von internationalen Unternehmen tätig. Nach Führungspositionen bei Nintendo, LEGO und der Telekom war er zuletzt Group Director Digital bei der Ravensburger AG. Dort war er für die digitalen Strategien, Geschäftsmodelle und Produkte zuständig. In der neu geschaffenen Position des CDO beim Wildpoldsrieder Unternehmen Sonnen berichtet er nun direkt an CEO Oliver Koch.

„Saubere Energie und Digitalisierung gehören fest zusammen. Auf unserem weiteren Wachstumsweg wollen wir sicherstellen, dass unsere Produkte eine immer größere Anzahl von Menschen auf der ganzen Welt für die Energiewende begeistern. Mit Marko konnten wir einen ausgewiesenen Digitalisierungsspezialisten für uns gewinnen, der sehr viel Erfahrung sowie einzigartiges Know-how mitbringt, aber auch die internationalen Kundenwünsche sehr gut kennt“, erklärt Oliver Koch, CEO von Sonnen. So rüstet sich der Hersteller von Stromspeichern aus dem Oberallgäu für die digitale Zukunft.