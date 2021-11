Sonnen eröffnet neues Operationscenter in Wildpoldsried

Sonnen setzt seine Wachstumsstrategie konsequent fort und eröffnet das neue Operations Center an seinem Hauptsitz in Wildpoldsried. Auf rund 4.000 Quadratmetern neuer Produktions- und Logistikfläche – etwa der Größe eines Fußballfeldes – können bis zu 10.000 Sonnen- Batterien im Monat produziert werden. Dazu kommen neue Gebäude für die Forschung und Entwicklung sowie für weitere Unternehmensteile.

Bei einer durchschnittlichen Speichergröße von zehn Kilowattstunden, entspricht dies einer jährlichen Kapazität von 1,2 Gigawattstunden sauberer Energie. Damit liefert Sonnen die Basis dafür, dass sich jährlich rund 120.000 Haushalte überwiegend mit sauberer und selbst erzeugter Energie versorgen können.

„Stromspeicher sowie damit verbundene digitale Technologien wie unser virtuelles Kraftwerk sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende. Erst diese Kombination aus dezentralen Speichern und intelligenter Vernetzung kann schwankende Energiequellen konstant und stabil machen“, sagt Oliver Koch, CEO von Sonnen: „Saubere Energien bedeuten aber auch Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Wir verfügen über ein weltweit einzigartiges Know-how, das wir auch in andere Länder exportieren. Damit schaffen wir zukunftsorientierte Arbeitsplätze in einem sehr dynamischen und international schnell wachsenden Markt, in dem wir Vorreiter sind.“

Außenaufnahme des Sonnen Operations Centers. Bild: Sonnen GmbH.

An seinem Hauptsitz im Allgäuer Energiedorf Wildpoldsried beschäftigt Sonnen rund 350 seiner weltweit rund 850 Mitarbeiter, für die weitere Expansion entstehen zahlreiche neue Stellen. Hier werden die Stromspeicher für die europäischen Märkte sowie für weitere internationale Märkte produziert. In Wildpoldsried befindet sich außerdem der Großteil der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Sonnen, so dass Innovationen nahtlos in der Produktion umgesetzt werden können. Damit ist Wildpoldsried ein einzigartiger Standort für digitale Technologien sowie für dazugehörige Geschäftsmodelle, die Prosumern neue Möglichkeiten am Energiemarkt zugänglich machen.

Das leisten die Sonnen- Batterien

Jede Sonnen- Batterie ist technisch so ausgelegt, dass sie Teil von Sonnens virtuellem Kraftwerk sein kann, das sonnen seit nahezu drei Jahren betreibt. Dabei werden die Sonnen- Batterien so miteinander vernetzt, dass sie einen virtuellen Großspeicher bilden, der innerhalb von Sekunden das Stromnetz entlasten kann. Die Kunden profitieren dabei von bis zu null Euro Stromkosten sowie einer Gewinnbeteiligung am virtuellen Kraftwerk. Diese Innovationen setzt Sonnen auch in Italien, den USA oder Australien erfolgreich ein. Darüber hinaus betreibt Sonnen ein eigenes Batterieforschungslabor in Wildpoldsried, in dem neue Batterietechnologien für ihren Einsatz in Stromspeichern untersucht werden.