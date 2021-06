So ist die „Night of Light“ 2021 in Kempten geplant

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Seit dem 07. Juni gilt die 13. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Während die darin enthaltenden Regelungen für die Gastronomie, Hotellerie und den Einzelhandel Lockerungen mit sich bringen, ist ein Großteil der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft enttäuscht worden. Maximal 500 Besucher bei Open Air Events, festlegte Sitzplätze und Testpflicht – die ohnehin strengen Auflagen werden durch die Corona-Regelungen verschärft und erschweren die Durchführung von Veranstaltungsformaten zusätzlich. Clubs und Diskotheken ist die Öffnung in Bayern trotz niedriger Inzidenzzahlen sogar weiterhin untersagt.

Hoffnung in der Kultur-Branche zerschlagen

Als eine der ersten Branchen im März 2020 von der Corona-Pandemie betroffen, sind die Hoffnungen der Kulturschaffenden und Veranstalter in Bayern 15 Monate später abermals zerschlagen worden. Schon im vergangenen Sommer wurde durch die Aktion „Night of Light“ auf die prekäre Situation aufmerksam gemacht, indem Veranstaltungshäuser und Eventlocations rot beleuchtet wurden. Ins Leben gerufen wurde die Aktion durch die Initiative „Alarmstufe rot“, ein Bündnis von Verbänden der Veranstaltungswirtschaft.

Illuminationen als Warnzeichen

Auch in diesem Jahr sind Illuminationen als Warnzeichen geplant. #allelichtmachen – das ist der Hashtag, den die zweite Auflage von „Night of Light“ am 22. Juni tragen wird. Das Ziel ist klar definiert: Für die mehr als eine Million Beschäftigten der Branche eine planbare Perspektive einfordern.

Das sind die regionalen Partner in der Region Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die bundesweite Protestaktion finde auch in Kempten, wie im vergangenen Jahr, Anklang. Mit Anbruch der Dämmerung werden neben der BigBox Allgäu und dem Parktheater zudem das City-Management Farbe bekennen, indem zwei große Veranstaltungsorte, dem St.-Mang-Platz und dem Rathausplatz, mit der St.-Mang-Kirche und dem Rathaus zwei prominente Gebäude rot illuminiert werden.

Es soll ein Zeichen gesetzt werden

„Uns ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht weitergehen kann“, macht Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City-Management Kempten e.V., deutlich. Der Citymanager fordert weitere Lockerungen für die Veranstaltungsbranche, wie sie in den Bundesländern Brandenburg und Niedersachsen oder auch im Nachbarland Österreich bereits existieren. Dort ist beispielsweise die Öffnung von Clubs und Diskotheken unter Hygieneauflagen zulässig.

Jüngere Bevölkerung soll nicht vergessen werden

„Wir dürfen bei all den Lockerungen nicht die jüngere Bevölkerung vergessen“, mahnt Niklas Ringeisen. Zwar würden vielfältige Kulturveranstaltungen wie der Stadtsommer Kempten für alle Bevölkerungsgruppen angeboten, vor allem jüngere Menschen sehnen sich jedoch nach Club- und Festivalbesuchen. Damit solche Formate in naher Zukunft in Bayern wieder möglich sind, wird dazu aufgerufen, am 22. Juni Fotos der illuminierten Gebäude in Kempten zu machen und diese unter Verwendung des Hashtags #allelichtmachen in den sozialen Netzwerken hochzuladen.