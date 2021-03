Schwäbischer Tourismus startet mit Darfichrein App

Während andernorts noch über eine geeignete Kontaktnachverfolgung diskutiert wird, setzt der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben auf die digitale Lösung der Darfichrein-App. Sie erfasst Corona-relevante Daten und soll so einen schnellen und unkomplizierten Zugang für Nutzer und Betriebe als auch für die Gesundheitsämter ermöglichen.

App startet innerhalb der nächsten Tage Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Gerade die gesamte Tourismusbranche, Kulturschaffende, die Gastronomie und der Handel stehen vor größten Herausforderungen, viele sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Eine sichere und schnelle Wiedereröffnung muss dringend herbeigeführt werden,“ sagt Maria Rita Zinnecker, Landrätin, Vorsitzende der Allgäu GmbH und stellvertretende Vorsitzende des Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben und ergänzte: „Ein wichtiger Beitrag für Öffnungsschritte ist eine einfache und zuverlässige Kontaktdatenerfassung. Daher haben wir uns mit Vertretern von Orten, Landkreisen und der Hotellerie für die Darfichrein-App entschieden. Unsere Partner können bereits in den nächsten Tagen mit dieser App arbeiten.“ Unterdessen ist auch eine weitere App im Kampf gegen Corona in Bayerisch-Schwaben verfügbar geworden: In Augsburg st jetzt die Luca-App freigeschaltet.

App soll „tragfähige Lösung“ für die Region sein Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir haben eine sichere und schnell umsetzbare digitale Gäste- und Kundendatenerfassung gesucht und in der Darfichrein GmbH gefunden. Solange in Bayern kein einheitliches System installiert ist, nutzen wir darfichrein“, bestätigen die beiden Geschäftsführer der Allgäu GmbH, Klaus Fischer und Bernhard Joachim. Wichtig, sagt Joachim: „Unser Projekt ist heute schon startbereit. Deshalb wollen wir nicht mehr länger warten und gemeinsam mit den Orten und Städten im Allgäu und in Bayerisch-Schwaben eine tragfähige Lösung anbieten.“ Sollte sich Bayern für den gleichen Anbieter entscheiden, erklärt eine Mitteilung, habe Allgäu beziehungsweise Bayerisch-Schwaben schon einen deutlichen Vorsprung. Sollte die Entscheidung für einen Mitbewerber ausfallen, werde sich der Verband aber dieser bayernweiten Lösung anschließen, heißt es weiter. Ein Sonderkündigungsrecht wurde ausgehandelt.

App auch bei Hochschule Kempten im Einsatz Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Darfichrein GmbH ist ein deutschlandweit aktives Tochterunternehmen der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (AKDB) und des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (Bayerische Gastgeber AG). „Wir haben in den vergangenen Tagen attraktive Konditionen verhandelt, so dass unsere Partner im Tourismusverband bereits nach Ostern mit dem Betrieb dieser Anwendung starten können“, erklärt Joachim die Vorgehensweise. Für die App spreche zudem, dass die Bayerische Justiz sie bereits nutzt. Auch die Hochschule Kempten mit ihren 6.000 Studierenden setzt auf die Darfichrein-App.