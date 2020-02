möbel mayer Branchensieger in vier wichtigen Allgäuer Städten

möbel mayer ist nun zum achten mal als Branchensieger des Kemptener- und Kaufbeurer-Kundenspiegels ausgezeichnet worden. Damit hat die Allgäuer Bevölkerung möbel mayer allgäuweit nicht nur für seine Beratungsqualität und die Freundlichkeit der Mitarbeiter ausgezeichnet, sondern auch das Preis-Leistungs-Verhältnis gewürdigt.

Amtierender Testsieger

Bei den jüngsten Kemptener- Kaufbeurer- und Memminger-Kundenspiegeln konnte sich das Unternehmen gegen neun beziehungsweise elf Konkurrenten von Augsburg bis Ulm durchsetzen. Darüber hinaus sind sie aktuell noch amtierender Testsieger in Memmingen und Sonthofen.

Insgesamt wurden für diese repräsentative Erhebung knapp 2.000 Verbraucher aus den jeweiligen Allgäuer Städten vom Institut für Marketing und Markforschung MF Consulting befragt.

Geschäftsführer bedankt sich

„Die Allgäuer haben uns zum Testsieger in den vier wichtigen Städten im Allgäu gemacht, darauf bin ich unglaublich stolz! Das ist für uns eine ganz besondere Auszeichnung, da die Menschen unabhängig und neutral befragt wurden. Wir haben darauf keinerlei Einfluss, sprich, dieses Ergebnis spiegelt eine tatsächlich objektive Sicht unserer Kunden wider. Der Erfolg gibt uns also Recht, dass wir transparent mit All-Inclusive-Preisen arbeiten, Dienstleistungen nicht in Kosten verstecken und anschließend mit Rabatten locken müssen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Allgäuerinnen und Allgäuern, die uns so gut bewertet und uns ihr Vertrauen auch bereits in den vergangenen Jahren entgegengebracht haben. Mein Lob gilt aber auch vor allem unseren Mitarbeitern, die uns mit ihrem Engagement und ihrer Kompetenz in Sachen Einrichtungsberatung die Branchensiege als die Früchte ihrer steten Arbeit auf höchstem Niveau beschert haben“, freut sich Rüdiger Mayer, Geschäftsführer möbel mayer.