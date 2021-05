Käuferle aus Aichach erhält Ausbildungs-Förderpreis

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Den bayernweiten „Tag der Ausbildung“ am Ende März dieses Jahres nahm Carolina Trautner, die Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, zum Anlass, dem Familienunternehmen Käuferle einen Förderpreis für sein Engagement bei der Ausbildung junger Menschen zu verleihen.

Ein Blick in die Produktion des Aichacher Unternehmens. Foto: Fantomas

Investition in eine sichere Zukunft

„Seit 1977 bilden wir eigene Nachwuchskräfte aus und investieren damit in eine sichere Zukunft für beide Seiten. Unsere Ausbildungsquote liegt aktuell bei acht Prozent“, betont Geschäftsführer Sebastian Käuferle. „Im Rahmen der Ausbildungsinitiative ‚Fit for Work – Chance Ausbildung‘, an der wir uns regelmäßig beteiligen, geben wir auch jungen Menschen ohne Schulabschluss die Möglichkeit, eine Ausbildung bei uns zu machen und erfolgreich abzuschließen.“

Neben Industriekauffmännern, Fachkräften für Lagerlogistik und Fachinformatikern für Systemintegration bildet Käuferle auch Industrieelektriker, Technische Produktdesigner im Maschinen- und Anlagenbau sowie Metallbauer der Konstruktionstechnik aus.

Ausbildungsinitiative „Fit for Work – Chance Ausbildung“

Bayern fördert mit der „Allianz für starke Berufsbildung in Bayern“, einer Kooperation der Bayerischen Staatsregierung mit den Organisationen der Wirtschaft und der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit, die berufliche Ausbildung von jungen Menschen. Einen Teil davon bildet die bayerische Ausbildungsinitiative "Fit for Work – Chance Ausbildung", die gezielt die Ausbildungschancen von jungen Menschen, die einem besonderen Wettbewerb unterliegen, verbessert.

Familienunternehmen am Standort Aichach

Die Käuferle GmbH & Co KG im bayrisch-schwäbischen Aichach ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit rund 200 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat den Fokus auf dem Wohnungs-, Gewerbe- und Kommunalbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

