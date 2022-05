KW18: Das sind die Wirtschaftshighlights aus dem Allgäu

Jeden Dienstag wirft B4BSCHWABEN.de einen besonderen Blick ins Allgäu. Was das Wirtschaftsleben in der Region besonders bewegt hat, lesen Sie im Blick ins Allgäu.

Fendt expandiert in Hohenmölsen

Am 21. April 2022 weihte Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, die Gebäude für die neue Lackieranlage und das Logistikzentrum am Fendt Standort in Hohenmölsen ein. Welchen Fokus Fendt am neuen Standort legt.

Motorworld Classics Bodensee 2022 feiert 100 Jahre Maybach

Die Motorworld Classics Bodensee kehrt im Mai nach zweimaligem Ausfall zurück. Auf der Oldtimer-Messe soll dann das Jubiläum von Maybach mit einem Stand gewürdigt werden. Was für den Auftritt geplant ist.

Franz Mensch eröffnet größtes Pandemielager

„Nie wieder ausverkaufte Masken“: Dieses Ziel will das Unternehmen aus dem Allgäu mit seiner neuen Lagerstätte sicherstellen. Wie hoch die Reservekapazitäten des Neubaus ausfallen und wie die Franz Mensch GmbH damit gleichzeitig die Umwelt schonen möchte.

IHK-Regionalversammlung Kempten begrüßt Anke Richmann

Die Werksleiterin von Bosch zählt nun zu den 39 Mitgliedern der Versammlung. Im Rahmen der vergangenen Wahl kam es auch zu weiteren personellen Veränderungen. Von wem sich die IHK-Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu zudem verabschiedet.

Sie wollen keine weiteren Wirtschaftshighlights aus dem Allgäu und ganz Bayerisch-Schwaben verpassen?