Fendt expandiert in Hohenmölsen

Am Festakt zur Errichtung der neuen Hallen nahmen neben Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff auch Vertreter der lokalen Politik, der Handwerksfirmen, Zulieferer, Fendt Vertriebspartner und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standortes teil.

Der Standort wächst

Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff hob hervor: „Agco Hohenmölsen wächst, und das gilt nicht nur im Hinblick auf die Erweiterungsinvestitionen, sondern auch für die Entwicklung derBeschäftigtenzahlen. Fast 500 Arbeitsplätze im Unternehmen gibt es hier jetzt. Das ist bemerkenswert und war, als Agco hier 2009 an den Start ging, keineswegs selbstverständlich. Die Ansiedlung von Agco leistet so auch einen wichtigen Beitrag zum Strukturwandel in der Region. Unser Ziel ist es, mit demBraunkohleausstieg bis 2038, neue, innovative und zukunftsträchtige Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.“

Selbst gefertigte Richtkrone

Der Höhepunkt des Festaktes war die Platzierung der Richtkrone auf dem Dach des 12 Meter hohen Gebäudes. Die Krone hatten Mitarbeitende aus den Abteilungen Zuschnitt und Werkzeugbau selbst aus 40 Kilogramm Stahl gefertigt. Verlesen wurde dazu der Richtspruch von Sven Häselbarth, Geschäftsführer der Naumburger Bauunion und Markus Giesers, Geschäftsführer der Firma Giesers Bau, die den Werktätigen eine unfallfreie Produktion und viel Erfolg wünschten.

So funktioniert die neue Lackieranlage

Die neue Lackieranlage wird sich sowohl aus einer kathodischen Tauchlackierung sowie einer Pulverlackierung für Dünnblech- und Dickblechteile zusammensetzen. Beide Lackierverfahren erfüllen laut Fendt nachhaltige Umweltstandards. Die Grundierung der Bauteile wird ohne Schwermetalle in einem Tauchbad mit 80 Prozent Wasseranteil erfolgen. Die Lacke sind auf Wasserbasis und enthalten keine Schwermetalle, Lösungsmittel oder flüchtigen Verbindungen, heißt es weiter. Die Rückstände aus der Pulverlackierung werden aufbereitet und so ressourcenschonend wieder eingesetzt. Zukünftig werden am vergrößerten Standort außerdem gefertigte Komponenten an andere Fendt Werke versendet sowie die neue Lackieranlage mit Material versorgt.

Investition für die Zukunft

„Die Lackieranlage und das Logistikzentrum sind wichtige Investitionen in die Zukunft des Produktionsstandortes Hohenmölsen“, so Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Agco /Fendt Geschäftsführung. „Um zukünftig noch besser die hohen Qualitätsanforderungen für Fendt Produkte zu erfüllen, übernehmen wir die Lackierung unserer Bauteile selbst. Die neue Lackieranlage gibt uns ferner die Möglichkeit, noch mehr Bauteile für weitere Fendt Produkte in anderen Werken herzustellen.“