Motorworld Classics Bodensee 2022 feiert 100 Jahre Maybach

Vor jüngst 100 Jahren begann die Ära der Maybach-Automobile. Am 23. September 1921 stellte die Friedrichshafener Maybach-Motorenbau GmbH ihren ersten in Serie gebauten Wagen der Öffentlichkeit vor. Ein Jahrhundert später und 700 Kilometer südlicher soll dieser Zeitgeist vom 6. bis 8. Mai 2022 auf der Motorworld Classics Bodensee in Friedrichshafen neu aufleben. So wird die Wanderausstellung der Wilhelm und Karl Maybach Stiftung in Kooperation mit dem Freundeskreis Maybach Museum e.V. auf der Messe für klassische Mobilität vertreten sein.

So soll der Geburtstag zelebriert werden

Anfang des letzten Jahrhunderts war es auch die Firma Maybach-Motorenbau GmbH, die das erste Auto mit serienmäßiger Vierrad-Bremse baute und somit das Fahren ohne Schalten ermöglichte. Am Messestand des Freundeskreises Maybach Museum e.V. werden mehrere aufwendig restaurierte Maybach-Schwingachswagen aus Privatbesitz von Maybach Club-Mitgliedern sowie die Ausstellung der Maybach Stiftung zu sehen sein. Das Pop-Up Konzept „100 Jahre Maybach Automobile 1921-2021“ soll die vielseitige Geschichte des Friedrichshafener Automobilhauses erzählen.

Vor 100 Jahren begann die Erfolgsgeschichte von Maybach in Friedrichshafen. Foto: Messe Friedrichshafen GmbH

Veranstalter freut sich über historische Ausstellung

„Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist es uns eine besonders große Freude, dass unsere Messe endlich wieder in vollem Umfang stattfinden kann. Der Stand des Freundeskreises Maybach Museum e.V. ist ein echtes Highlight für die zahlreichen Messegäste. Deshalb schauen wir mit Vorfreude auf die Präsentation der traditionswürdigen Modelle, einer Reihe an historischen Schwingachsenwagen und einer einzigartigen Maybach-Karosserie, die wir dem Messepublikum zeigen dürfen“, äußert sich Projektleiter Roland Bosch begeistert.

Interaktive Standgestaltung geplant

Weitere ausgewählte Objekte, die auf der Standfläche zu sehen sein werden, sind aus den Bereichen Automobiltechnik, Rennsport, Unternehmenskultur und werden mittels Exponat-Fotografie dargestellt. Neben den zahlreichen Möglichkeiten die Mobilitätsklassiker zu begutachten, ergibt sich für Messegäste auch die Chance, selbst aktiv zu werden. Vierzehn Themenbausteine laden dazu ein, auf die Spurensuche zu gehen und die einmalige Fahrzeuggeschichte, Automobil-Porträts, digitalisierte Exponate und Zeitzeugenberichte interaktiv kennenzulernen.

Weitere Eckdaten zur Veranstaltung

Das Gesamtkonzept der Messe zeigt in diesem Jahr noch viele weitere „Must-sees“, die es in den elf Hallen zu sehen gibt. Dazu gehören elf historische Flugzeuge, seltene Riva-Boote, die Präsentation der acht Mercedes Clubs, das Ace Café sowie das Vintage Racing. Zeitgleich zur Messe für klassische Mobilität dreht die Bodensee-Klassik Rallye ihre Runden im Bodenseekreis und im Allgäuer Umland. Die Einfahrt der rund 120 Wagen ist nachmittags am Freitag, 6. Mai und Samstag, 7. Mai auf dem Messegelände zu sehen. Die Motorworld Classics Bodensee steht vom 6. bis 8. Mai 2022 in den Startlöchern und hat für das Fachpublikum am Freitag von 10 - 19 Uhr, am Samstag von 9 - 18 Uhr und am Sonntag von 9 - 17 Uhr geöffnet.