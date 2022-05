Motorworld Classics Bodensee erlebt Besucheransturm

Ob als Wertanalge oder Hingucker: Oldtimer sind trotz höherem Verbrauch und steigenden Spritpreisen weiter beliebt. Das stellte vom 6. Bis 8. Mai die Motorworld Classics Bodensee unter Beweis. In Elf Messehallen gab es zahlreiche Auto-Klassiker zu bestaunen und zu erwerben. „Es ist schon ein Fest für die Sinne, wenn Vorkriegsmodelle, Fahrzeuge aus der Ära des Wirtschaftswunders oder die Autos aus der eigenen Jugend in so einer hohen Dichte endlich wieder zur Messe fahren können“, freut sich Projektleiter Roland Bosch zum Messeschluss am Sonntag.

So viele Besucher waren vor Ort

Und so ging es nicht nur ihm. In Friedrichshafen trafen 31.300 kauffreudige Besucher aus dem internationalen Dreiländereck auf mehr als 600 Aussteller, Clubs und Teilnehmer. „Nach zwei Pandemiestopps geht von der Motorworld Classics Bodensee 2022 nun wieder ein starker Impuls in die Oldtimer-Szene. Unsere gut besuchte Auftaktveranstaltung im Messemonat Mai zeigt erneut die große Stärke der persönlichen Begegnung“, erklärt Messe Friedrichshafen Geschäftsführer Klaus Wellmann.

Aussteller mit positivem Resümee

Das rege Interesse und die Vorteile einer Präsenzveranstaltung spiegeln sich auch in den Rückblicken der Aussteller wieder. Heinfried Koselka, Inhaber Klassik Garage Koselka, ist zufrieden: „Auch ich war anfangs skeptisch, ob sich ein Messeauftritt lohnen würde, aber ich habe mehrere Fahrzeuge verkauft und erwarte definitiv noch konkrete Anfragen nach der Messe.“ Auch Jens Haakanson von Caltex Caps kommt „gerne wieder“. Trotz eines kleinen Messestands konnte er „gute Geschäfte machen“.

Klassischer Autoverkauf in ungewohnten Zeiten

Der persönliche Messekontakt sorgte also für viele glückliche Käufer und Händler. Roland Bosch ist überzeugt, dass dies auch der große Vorteil im Vergleich zum Internethandel ist: „Unsere Veranstaltung beweist, dass es etwas völlig anderes ist, den Old- und Youngtimer-Enthusiasten eine Plattform vor Ort zu bieten, die klassischen Fahrzeuge mit allen Sinnen zu erfassen, anstatt sich durch Online-Börsen bei der Suche nach einem Ersatzteil oder Fahrzeug zu klicken.“

Rahmenprogramm außerhalb der Messehallen

In Friedrichshafen werden seit jeher die klassischen Exponate nicht nur ausgestellt. Ein fahraktives Rahmenprogramm zelebrierte wie gewohnt das motorisierte Kulturgut an den Veranstaltungstagen. Erneutes Begleit-Highlight war 2022 die Bodensee Klassik, zu der prominente Teilnehmer und Oldtimer-Freunde vom Messegelände zu ihren Ausfahrten ins Umland starteten. Die 14. Auflage der internationalen Messe für klassische Mobilität in Friedrichshafen findet vom 5. bis 7. Mai 2023 statt.