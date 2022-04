IHK-Regionalversammlung Kempten begrüßt Anke Richmann

Pius Geiger, geschäftsführender Gesellschafter der Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG, ist Ende 2021 aus der Vollversammlung der IHK Schwaben und aus der IHK-Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu ausgeschieden, in deren Vorstand er ebenfalls aktiv war. Er gehörte insgesamt acht Jahre der IHK-Vollversammlung an. Mit einer Urkunde bedankte sich die IHK Schwaben für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement.

Einschlägiges Vertrauen der Mitglieder

Die Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu vertritt die Interessen von rund 18.000 IHK-Mitgliedsunternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen. Als neues Mitglied im IHK-Ehrenamt begrüßt Markus Brehm, Vorsitzender der Regionalversammlung, Anke Richmann, die seit Anfang 2021 als neue Werksleiterin bei der Robert Bosch GmbH in Blaichach tätig ist. Sie wurde im Rahmen der letzten Sitzung der Regionalversammlung einstimmig sowohl in die Regional- als auch in die Vollversammlung gewählt.

Neues Vorstandsmitglied ernannt

Dr. Stefan Topp, Geschäftsführer der Topp Textil GmbH aus Durach, wurde ebenfalls einstimmig in den IHK-Vorstand der Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu gewählt. Topp ist bereits seit 2018 aktives Mitglied der Regionalversammlung. Die Topp Textil GmbH ist ein Allgäuer Familienunternehmen, das seit über 70 Jahren Bänder und textile Lösungen für den Weltmarkt produziert.

Vorsitz zeigt sich zufrieden

„Wir freuen uns über die eindeutige Nachwahl innerhalb der Regional- und Vollversammlung. Dies verdeutlicht nicht nur das Interesse der Betriebe an unserer IHK-Arbeit, sondern auch die Bereitschaft der Unternehmen sich ehrenamtlich für den Wirtschaftsstandort Allgäu mit seinen bestehenden Herausforderungen einzusetzen“, betont Markus Brehm.