Center Parcs Park Allgäu unter neuer Führung

Andrea Nestle ist neue General Managerin des Center Parcs Park Allgäu und folgt damit auf Christoph Muth. Die 47-Jährige blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Hotellerie zurück, wie Center Parcs am Dienstag mitteilt.

So habe sie in den letzten Jahren für diverse internationale Häuser gearbeitet und zuletzt die Position des General Managers eines Hotels der Maritim-Hotelkette bekleidet. Die gelernte Hotelfachfrau sei vor allem auf die Bereiche Renovierung, Rebranding, Verbesserung von Qualitätsstandards, Optimierung von Arbeitsprozessen sowie auf F & B-Konzepte spezialisiert.

Nestle will Park weiter vorantreiben

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe im Park Allgäu. Ein beeindruckender Park in einer bevorzugten Lage als Teil einer expandierenden Gruppe mit Visionen bietet eine ideale Plattform für langfristigen und nachhaltigen Erfolg“, sagt Andrea Nestle. Im Center Parcs Park Allgäu habe sie die Aufgabe zusammen mit dem Management-Team, den Park weiter voranzutreiben. „Um diesem Anspruch auch in schwierigen und herausfordernden Zeiten wie diesen gerecht zu werden, ist es nun von immenser Bedeutung, zusammenzuhalten und gemeinsam Lösungen und Strategien für die Zeit danach zu finden“, betont sie. „Ich hoffe, dass ich gemeinsam mit dem Team den Park noch weiter in der Region und ganz Deutschland bekannt und beliebt machen kann. Unseren Gästen wie auch dem Team ein Umfeld zu bieten, in dem man sich wohlfühlt, schöne Erinnerungen schafft und gerne wiederkommt, ist mein persönliches Anliegen“, so Nestle.

Über Center Parcs Europe

Zu Center Parcs Europe, einer Tochtergesellschaft der an der Pariser Börse notierten Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Europas größtem Anbieter von Ferienwohnungen, gehören die Marken Center Parcs und Sunparks. Center Parcs Europe betreibt 27 Ferienparks (24 Center Parcs- und drei Sunparks-Anlagen) in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich. Seit 1. Oktober 2018 hat der Center Parcs Park in Leutkirch geöffnet. Am Anfang hatte der Park mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Gäste beschwerten sich in den sozialen Medien über die Ferienhäuser. Am 22. Oktober sollte dann die Neueröffnung erfolgen, welche um nochmals eine Woche verschoben werden musste. Ein Jahr nach der Eröffnung konnte der Park nach eigenen Aussagen aber eine positive Bilanz ziehen.

Über die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs

Die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs wurde 1967 gegründet und entwickelt seit 50 Jahren Urlaubs- und Freizeitkonzepte. Mit ihren sich ergänzenden Marken – Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks und Aparthotels Adagio – empfängt die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs 8 Millionen Kunden in einem touristischen Bestand von nahezu 45. 000 Apartments und Ferienhäusern an 283 Standorten in Europa. Die Holding der Gruppe – Pierre et Vacances SA – ist an der von Euronext betriebenen Pariser Börse notiert.