Warum Endress + Hauser mit 16,6 Millionen Euro auf New Work setzen will

Mittwochsinterview

Harald Hertweck ist Geschäftsführer von Endress+Hauser Temperature+System Products. Foto: Endress + Hauser

Endress + Hauser ist mit 750 Mitarbeitern fest in Nesselwang verwurzelt. Wie das Unternehmen mit einem neuen Gebäude einen großen Schritt in die Moderne machen will, verrät Geschäftsführer Harald Hertweck im Interview.

B4BSCHWABEN.de: Herr Hertweck, warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Endress + Hauser zu expandieren?

Harald Hertweck: Als ein weltweit agierendes Unternehmen der Endress+Hauser Gruppe haben wir uns in den vergangenen Jahren sehr gut weiterentwickelt und sind stetig in unseren globalen Märkten gewachsen. Mit unserer Produktionserweiterung im Jahre 2018 von damals 10 Mio. EUR haben wir unter anderem einen ersten Grundstein dafür gelegt. Wir sind überzeugt davon, dass es uns mit der jetzigen Investition in ein neues und zukunftsweisendes „Produkt- und Entwicklungszentrum“ gelingen wird, unsere Innovationskraft weiter zu stärken und auszubauen und somit langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

Zunächst einmal ist diese Investition ein deutliches Bekenntnis für all unsere Mitarbeitenden, sowohl an unserem Hauptsitz in Nesselwang als auch an unseren weltweiten Standorten. Mit der Erweiterung wollen wir unsere Marktposition als Global Player strategisch ausbauen, indem wir unsere Innovationskraft weiter stärken und unsere Kunden mit innovativen Produkten überzeugen und begeistern. Darüber hinaus möchten wir mit dieser Investition unsere Attraktivität als innovativer Arbeitgeber für die Region untermauern.

Womit wird das Gebäude nach Bauabschluss ausgestattet sein und wie profitieren Sie davon?

Auf insgesamt 4 Stockwerken beinhaltet der Neubau eine Gesamtfläche von 3.500 Quadratmetern. Das Bürokonzept basiert auf den Prinzipien „NewWork/Multispace“ und soll die Zusammenarbeit und Individualität der Mitarbeitenden fördern. Im Erdgeschoss wird ein modernes und sehr ansprechendes Betriebsrestaurant mit angegliedertem Terrassenbereich entstehen. Dies soll für unsere Mitarbeitenden und Gäste nicht nur ein Ort der Verpflegung sein, sondern auch der Entspannung und des Austausches mit hohem Wohlfühlcharakter.

Auf welchen Zeitraum ist das Projekt ausgelegt und wie viel soll es letztendlich kosten?

Das neue Gebäude soll im 4. Quartal 2023 bezugsfertig sein. Die Investitionssumme beträgt 16,6 Millionen Euro.

Wie zuversichtlich sind Sie, in Zeiten von Liefer- und Materialengpässen diese Eckdaten einhalten können?

Diesbezüglich sind wir sehr zuversichtlich, da wir mit sehr guten und verlässlichen Partnern zusammenarbeiten. Hierbei ist es uns wichtig möglichst viele regionale Unternehmen für die verschiedenen Gewerke mit zu beauftragen.

Stichwort Regionalität: Wie viele neue Arbeitsplätze werden Sie damit in Nesselwang schaffen?

Das neu geschaffene „Produkt- und Entwicklungszentrum“ bietet in der Vollausbaustufe für mehr als 150 Mitarbeitende moderne Arbeitsräumlichkeiten. Hierbei wurde natürlich ein gewisses weiters Wachstum mitberücksichtigt. Derzeit suchen wir auch schon unter anderem Mitarbeitende für unsere Teams im Bereich Entwicklung und Marketing.

Lässt sich die Besetzung dieser Stellen durch den Fachkräftemangel noch gewährleisten?

Die Suche und Neubesetzung von Stellen erweist sich für alle Unternehmen in unserer Region als äußerst anspruchsvoll. Dies gilt mittler weile für alle Berufsbereiche beginnend vom Auszubildenden über den Produktionsmitarbeiter, Ingenieur bis hin zum qualifizierten Spezialisten. Diese Situation wird sich auf absehbare Zeit auch nicht wirklich ändern. Als ein innovatives Unternehmen mit 750 Mitarbeitenden und mehreren weltweiten Standorten können wir eine Vielzahl von interessanten und vielfältigen Aufgaben und Verantwortungen in einem internationalen Umfeld anbieten. Dies bietet unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit sich individuell entsprechend ihren Vorstellungen mit einzubringen. Dies spiegelt sich insbesondere auch darin dass unser Standort in Nesselwang bereits mehrfach als „Great Place To Work (GPTW)“ ausgezeichnet wurde.

Wie setzen Sie Ihr Bauvorhaben nachhaltig um?

Als umweltbewusstes Unternehmen haben wir uns dazu verpflichtet, nachhaltig sowie umweltschonend zu bauen. So wird mit unserem Neubau ein klimafreundliches Energiekonzept (CO2-neutral) umgesetzt, basierend auf der Nutzung von Erdwärme. Sämtliche zukünftige Gebäude sollen diesem CO2-neutralen Energiekonzept am Standort folgen und darüber hinaus soll eine sukzessive Umstellung der einzelnen Bestandsgebäude in den kommenden Jahren erfolgen.