Das sind die Pläne des neuen Geschäftsführers von Katek Memmingen

Interview

Hendrik Thiel ist der Managing Director der Katek Memmingen GmbH. Foto: Katek

B4BSCHWABEN.de: Herr Thiel, was sind Ihre neuen Aufgaben bei Katek Memmingen?

Hendrik Thiel: Ich bin der Nachfolger von Klauspeter Bader, der bislang der Sprecher der Geschäftsführung war und nun eine neue Aufgabe auf Gruppenebene angenommen hat. Im operativen Geschäft von Katek Memmingen sehe ich mich als eine Art „Steuermann“. Die Fachbereiche, mit denen ich mich am meisten beschäftige, sind HR-Themen, Finanzen und Entwicklung neuer Innovationen. Ich stelle an mich selbst den Anspruch, das besser zu machen, was bei uns bereits gut funktioniert.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Weshalb sind Sie in die neue Position gewechselt?

Insgesamt war bereits vor meinem Amtsantritt das Geschäftsergebnis von Katek Memmingen hervorragend. Die Auftragsbücher sind und waren voll, weshalb wir uns komplett darauf fokussieren können, unsere Position am Markt zu verteidigen oder sogar auszubauen. Das geht jüngst auch mit der Spezialisierung auf weitere Branchen einher. Dieser Spirit ist motivierend.

Das heißt der „Steuermann“ segelt durch ruhige Gewässer?

Das würde ich nicht so ausdrücken. Zwar ist unsere wirtschaftliche Basis gut. Dennoch gibt es auch für mich Herausforderungen zu bewältigen. Insbesondere Change-Prozesse können bei Mitarbeitern Unsicherheiten im Hinblick auf ihre Zukunft im Unternehmen auslösen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wie räumen Sie diese Unsicherheit aus?

Transparenz. Es ist wichtig jeden Mitarbeiter mitzunehmen. Damit bleibt kein Platz für Unsicherheiten und Ängste.

Und wohin bewegen Sie das Portfolio von Katek Memmingen?

Hier im Allgäu spezialisieren wir uns unter anderem auf Kunden aus den Branchen Industrie, Consumer, und verstärkt Medizin und PV, also Photovoltaik. Die Nachfrage ist in beiden Sparten hoch, weshalb wir unsere Fertigungskapazitäten besonders in diesen Bereichen stärken wollen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Apropos PV-Anlagen. Die helfen vielen Unternehmen besser durch die Energie-Krise zu kommen. Ihnen auch?

Absolut. Auf unseren Hallendächern haben wir das Potential genutzt und PV-Anlagen installiert. Diese decken rund zehn Prozent unseres Jahresverbrauchs an Strom und sind insofern eine Entlastung in der aktuell anspruchsvollen Zeit. Langfristig wollen wir aber noch weitere Projekte umsetzen, die uns helfen energieeffizienter zu werden. Dazu haben wir bereits diverse Analysen gestartet und wollen bald weitere Ergebnisse vorweisen können.