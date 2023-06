USA: Fendt plant Ausbau des Werks in Jackson zum Kundenzentrum für Nordamerika

Landwirtschaft

Der Stammsitz von Fendt in Marktoberdorf. Foto: Fendt

Das Unternehmen gibt bekannt, dass der Standort bis 2024 zu einem Zentrum für Händler, Kunden und Produkte umgewandelt werden soll. So sehen die Pläne für die Zukunft aus.

Fendt wird 2024 im Standort Jackson, in Minnesota (USA) die Fendt Lodge einrichten – als Kundenzentrum für den nordamerikanischen Raum. Am Standort in Jackson werden von Fendt derzeit Rogator Trägerfahrzeuge und Raupentraktoren sowie weitere AGCO Maschinen hergestellt. Zukünftig soll die neue Lodge zum nordamerikanischen Ziel für Kundenbesuche, Launch Events, Händlertreffen, Werksbesichtigungen und Veranstaltungen werden.

Potential der Fendt Lodge

Die neue Lodge bietet Kunden, Händlern und dem Team die Gelegenheit des Austauschs und die Möglichkeit passende Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden zu finden. Das ist Fendt sehr wichtig, denn der Fokus des Unternehmens liegt auf einem zufriedenstellenden Kundenerlebnis, der die Erwartungen des Kunden sogar übertrifft. „Dieser Bau unterstreicht das starke Engagement von Fendt für die nordamerikanischen Landwirtinnen und Landwirte und den Standort Jackson, wo jeden Tag Fendt Maschinen vom Band laufen.", erklärt Joe DiPietro, Vizepräsident von Fendt Nordamerika.

Das sind die Pläne für das Kundenzentrum

Das Kundenzentrum soll circa 16.000 Quadratmeter groß werden und ein zweites Zuhause für nordamerikanische Landwirtinnen und Landwirte sein. In der Lodge wird es einen Historienbereich, hochmoderne Tagungsräume, einen tiefen Einblick in die Produktionsstätte sowie eine Kaffeebar und einen Laden geben. Geplant sind Veranstaltungen für Kunden und Händler gleichermaßen, sowie öffentliche Besichtigungen.

Über das Landwirtschaftsunternehmen Fendt

Fendt ist ein bayerisches Familienunternehmen aus Marktoberdorf, dass auf eine erfolgreiche Expansion und schnelles Wachstum in Nordamerika zurückblicken kann. In den USA und Kanada wurden bereits mehrere Standorte eröffnet, die Landwirte mit landwirtschaftlichen Lösungen sowie Landmaschinen wie Traktoren, Einzelkornsämaschinen, Mähdrescher und Feldspritzen versorgen. Die Eröffnung der Fendt Lodge würde perfekt zum Unternehmensmotto ‚Grow Bold' passen und einen noch besseren Kundenservice ermöglichen. „Wir freuen uns darauf, Landwirtinnen und Landwirte in der Fendt Lodge willkommen zu heißen.", sagt DiPietro.