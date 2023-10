Kabinenwerk von Fendt gewinnt „Schlauen Fuchs 2023“

Auszeichnung

Am 11. Oktober 2023 zeichnete die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) das Fendt Kompetenzzentrum für Kabinen in Asbach-Bäumenheim mit dem Sicherheitspreis „Schlauer Fuchs“ aus. Ihre innovative Abdeckung schützt Mitarbeiter vor Verletzungen.

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) verleiht den Sicherheitspreis - den „Schlauen Fuchs“ - für Projekte zur Verbesserung des Arbeitsschutzes oder bei herausragender Leistung. Die Auszeichnung wurde für Betriebe entwickelt, die auf Prävention setzen sowie eine starke Kultur für Arbeitsschutz haben.

Die Kegelsenkerabdeckung

„Das Fendt Kabinenwerk in Asbach-Bäumenheim erhält den Schlauen Fuchs für die selbst entwickelte Kegelsenkerabdeckung. Die Abdeckung reduziert das Unfallrisiko bei der spanenden Bearbeitung und verbessert so die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter“, hieß es in der Begründung der Berufsgenossenschaft Holz und Metall. „Die spanende Bearbeitung bringt gleich zwei Herausforderungen mit sich: Zum bearbeitet ein rotierendes Werkzeug die Teile. Daher dürfen unsere Mitarbeiter beim Wechsel von Teilen keine Handschuhe tragen, damit diese nicht vom Werkzeug erfasst werden. Zum anderen haben die bearbeiteten Teile scharfe Kanten. Ohne Handschuhe könnten sich unsere Mitarbeiter deshalb Schnittverletzungen zuziehen“, erläutert Stefan Preschl, Meister spanende Bearbeitung, den Hintergrund der Entwicklung.

„Wir wollen unsere Mitarbeiter schützen und haben als Team diese Abdeckung für den Kegelsenker entworfen. Die scharfen Kanten am Werkzeug sind somit abgedeckt und es kann die Handschuhe nicht einziehen. Gleichzeitig fließen die Späne bei der Bearbeitung ungehindert nach unten ab. So können unsere Mitarbeiter sicher arbeiten.“

Über Fendt

Fendt ist eine High-Tech-Marke im Allis-Gleaner Corporation (AGCO GmbH) Konzern für Landwirte. Fendt Traktoren und Erntemaschinen arbeiten dabei global auf landwirtschaftlichen Betrieben sowie im außerlandwirtschaftlichen Bereich. An den deutschen Standorten Marktoberdorf, Asbach-Bäumenheim, Hohenmölsen, Feucht und Wolfenbüttel beschäftigt Fendt mehr als 7.000 Mitarbeitende in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie Produktion, Service und Verwaltung. AGCO hat dagegen seinen Firmensitz im US-amerikanischen Duluth, in Georgia. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Landmaschinen sowie in der Präzisionslandtechnik.