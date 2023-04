Ehemaliger Fendt Vorsitzender Peter-Josef Paffen erhält Staatsmedaille

Auszeichnung

Peter-Josef Paffen und Hubert Aiwanger. Foto: Quelle: StMWi/A. Heddergott

Ganz konkret geht es um die „Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft“. Was diese Auszeichnung für Paffen, aber auch das gesamte Unternehmen bedeutet.

Peter-Josef Paffen erhielt nun die „Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft“. Der ehemalige Vorsitzende der Fendt Geschäftsführung wird aufgrund seines besonderen Engagements für die Marke Fendt sowie den Produktionsstandort Bayern geehrt. „Im Namen der gesamten Belegschaft gratulieren wir Peter-Josef Paffen ganz herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Der Aufbau des modernsten Traktorenwerksverbundes in Marktoberdorf und Asbach-Bäumenheim war im Jahr 2012 richtungsweisend auch für das aktuelle Wachstum und die Globalisierung der Marke Fendt. Im Jahr 2022 haben wir eine absolute Rekordzahl von 20.022 Traktoren produziert. Das wäre ohne die Werkserweiterung vor über 10 Jahren nicht möglich gewesen“, erläutert Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Fendt Geschäftsführung. „Zudem hat Peter-Josef Paffen die Bedeutung des sogenannten Fendt Geistes und die Passion für die Marke als Unternehmenskultur stark mitgeprägt. Die Bereitschaft eigenverantwortlich und kreativ nach den besten Lösungen für Fendt Kunden zu suchen, zeichnet die Mitarbeitenden bei Fendt bis heute aus und ist die Basis unseres heutigen Erfolges.“

Staatsmedaille ist Auszeichnung für „alle Fendtler“

„Das ist eine Auszeichnung für alle Fendtler“, sagt Peter-Josef Paffen, ehemaliger Vorsitzender der Fendt Geschäftsführung über die Staatsmedaille. „Der Einzelne kann nur Akzente setzen und versuchen für Marke und Produkt zu begeistern. Der Erfolg wird von der gesamten Mannschaft gemacht.“ Der gelernte Landwirt und studierte Landtechnik-Ingenieur Peter-Josef Paffen begann seine Karriere im Unternehmen 1998 mit der internationalen Koordination des Produktmanagements im Bereich Forschung und Entwicklung. Ein Jahr später übernahm er als Direktor Fendt Marketing die Leitung des damals jungen Unternehmensbereich Marketing und trat bereits 2000 in die Geschäftsführung ein.

Fendt Chef seit 2009

Im März 2009 ernannte der Fendt Aufsichtsrat Peter-Josef Paffen zum Nachfolger des überraschend verstorbenen Fendt Chefs Hermann Merschroth. Damit übernahm Peter-Josef Paffen als Sprecher der Geschäftsführung große Verantwortung in Zeiten der turbulenten Weltwirtschaftskrise. Seit dem Jahr 2020 ist der pensionierte Peter-Josef Paffen Mitglied im Fendt Aufsichtsrat zur Unterstützung und Kontrolle der Fendt Geschäftsführung. Als Gründungsmitglied des Fendt Classic Club International engagiert er sich unter anderem für Fendt Oldtimerfreunde. Hinzu kommt sein langjähriges Engagement im Rotary Club Marktoberdorf. Der Jäger mit eigenem Revier setzt sich für den Schutz und die Erhaltung einer artenreichen und gesunden freilebenden Tierwelt ein sowie der Sicherung ihrer Lebensgrundlagen ein. In dieser Rolle unterstützt er Landwirte in der Region Ostallgäu bei der Kitz-Rettung, indem er vor dem Mähen das Grünland mit eigener Drohne abfliegt.