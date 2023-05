Franz Mensch GmbH schaut auf ein Jahr Pandemielager in Buchloe zurück

Prävention

Geschäftsführer Franz Mensch im Pandemielager. Foto: Franz Mensch GmbH

Vor einem Jahr eröffnete das Pandemielager der Firma Franz Mensch in Buchloe. Ein Jahr später zieht der Schutzbekleidungshersteller erste Bilanz. Circa alle sieben Jahre würde eine Pandemie oder Epidemie ausbrechen. „2002 war es SARS, 2009 die Schweinegrippe, 2014 Ebola und 2019 war es Corona. Wir wissen zwar nicht, wann die nächste Krise kommt, aber sie kommt garantiert.“, erklärt Geschäftsführer Axel Theiler.

Vorbeugendes Handeln für die Zukunft

Eine andere Variante des Covid-19-Virus, das SARS-Virus brach in China bereits 2002 aus. Wie während der Corona-Pandemie herrschte ein Ausnahmezustand. Öffentliche Veranstaltungen wurden abgesagt und die Leute waren zum Eigenschutz auf das Tragen von Masken angewiesen. SARS blieb zwar endemisch, hätte sich aber ebenfalls in eine Pandemie entwickeln können. 2019 zeigte sich dann, dass Deutschland auf solche Krisenlagen schlecht vorbereitet ist. Franz Mensch investierte daher circa 7 Millionen Euro und baute 2022 ein Pandemielager, um so einer Situation in der Zukunft vorzubeugen. Dadurch müsse man in einer ähnlichen Situation nicht auf das Handeln der Politik warten, sondern wäre selbst lieferfähig. „Eine Situation wie im Frühjahr 2020, als Schutzkleidung restlos ausverkauft war, darf es nie wieder geben.“, erläutert Theiler.

Alle Eckdaten zum Pandemielager

Das Pandemielager hat insgesamt 20.000 Paletten-Stellplätze für krisenrelevante Produkte wie Mundschutz, Kittel und Handschuhe. 50 Millionen Mundschutzmasken werden so für den Ernstfall bereitgehalten. Die Lagerkapazität entspricht rund 300 LKW-Zügen, die aneinandergereiht eine Länge von über 7,5 km hätten. Bei einem Lieferengpass sollte diese Menge ausreichen, um die Situation mehrere Monate zu überbrücken. Da auch Masken ein Haltbarkeitsdatum haben, wird die Ware in einem rollierenden System regelmäßig abverkauft und kontinuierlich mit aktueller Ware nachgefüllt.

Über die Franz Mensch GmbH

Die Franz Mensch GmbH stellt Produkte für die Bereiche Hygiene, Reinigung und Verpackung her. Das inhabergeführte Familienunternehmen beschäftigt am Standort in Buchloe rund 180 Mitarbeiter. Seit fünfzig Jahren ist das Unternehmen Ansprechpartner für die Herstellung von Einweg- und Hygieneartikel sowie Schutzbekleidung. Franz Mensch versorgt seit Beginn der Corona-Pandemie gezielt den Medizinsektor mit Masken, Mundschutz und Einwegbekleidung.