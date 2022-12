Endress+Hauser spendet an die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren

Für den guten Zweck

Klaus Prestele (links), Geschäftsführer der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren, und Kilian Herbschleb, Fundraising bei der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren, freuen sich über die Spende von Endress+Hauser. Foto: Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren e.V.

Endress+Hauser, ein Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik steuerte diesen Monat eine Spende an die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren e.V bei. Die Organisation, die wichtiges Engagement betreibt, freut sich über darüber.

Für einen guten Zweck

Die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren beschäftigt sich damit, Menschen mit Behinderung zu helfen ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Dabei steht immer der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Wünschen im Mittelpunkt.

Obwohl die Organisation einem guten Zweck dient, ist nicht genügend finanzielle Unterstützung vorhanden, weshalb die gemeinnützige Organisation immer wieder auf Spenden angewiesen ist. Im Frühjahr dieses Jahres spendete die VR-Bank Augsburg unter anderem der Lebenshilfe Ostallgäu eine Summe von 1.500 Euro, um den Geflüchteten aus der Ukraine Hilfe leisten zu können.

Gute Beziehung seit vielen Jahren

Umso mehr freute sich Klaus Prestele, Geschäftsführer der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren e.V. über die Unterstützung der Endress+Hauser GmbH & Co KG. Die Firma mit Sitz in Nesselwang spendete eine Summe von 1.500 Euro. „Es ist schön zu wissen, dass so viele Menschen im Ostallgäu unsere Arbeit schätzen und finanziell unterstützen“, bedankt sich Prestele. „Mit Endress+Hauser pflegen wir seit vielen Jahren eine gute Beziehung, von der beide Seiten profitieren, aber im Besonderen die Menschen mit Beeinträchtigung.“