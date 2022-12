Gruma spendet an das Dominikus-Ringeisen-Werk

Für einen guten Zweck

Sophie Gruber (2. v.l.) überreichte die Gruma Weihnachtsspende an den Einrichtungsleiter Ralf Egner (links) der Stiftung „Dominikus-Ringeisen-Werk“. Foto: Rosa Maria Brückner

Jedes Jahr in der Weihnachtszeit spendet das Unternehmen Gruma mit Hauptsitz in Friedberg bei Augsburg, an soziale Einrichtungen in der Region.

Dieses Jahr übergab Sophie Gruber, Prokuristin der Gruma Nutzfahrzeuge GmbH, dem Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg (Landkreis Günzburg) einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro. Das Dominikus-Ringeisen-Werk ist eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Sie begleitet, fördert und unterstützt Menschen mit unterschiedlichen Hilfebedarfen an über 30 Standorten in Bayern. Von verschiedene Wohnangebote über Schul-, Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten bis hin zu therapeutischer, pflegerischer und medizinischer Hilfe reichen die Betreuungsangebote.

Soziales Engagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Firmenphilosophie

„Es ist uns wichtig in Zeiten mit Verunsicherungen und stetigem Wandel nicht diejenigen zu vergessen, die auf Hilfe angewiesen sind“, erklärt Sophie Gruber. Sie führt weiter aus, dass soziales Engagement ein wesentlicher Bestandteil ihrer Firmenphilosophie sei und, dass sie als familiengeführter Mittelständler gerne Organisationen in der Region unterstützen. „Beim Dominikus-Ringeisen-Werk haben uns besonders die individuellen Dienstleistungen und vielfältigen Engagements für Menschen mit Hilfebedarf beeindruckt, und wir freuen uns sehr, diese wichtige Arbeit in diesem Jahr unterstützen zu können.“

Dominikus-Ringeisen-Werk über die Spende

Ralf Egner, Einrichtungsleiter der DRW-Werkstätten freut sich über die Spende: „Unser Leitbild lautet: Jeder Mensch ist kostbar. Und so betreuen wir nicht nur Menschen, sondern fördern und begleiten sie liebe- und respektvoll, in dem wir Arbeitsplätze für Menschen bieten, die auf dem ersten Arbeitsmarkt wenig Chancen haben. Für die großzügige Spende sagen wir Gruma ganz herzlichen Dank.“ Er erzählt, dass sie das Geld für die Neuanschaffung eines Palettenmagazins für den Warenein- und -ausgang verwenden werden. Dadurch soll ihre tägliche Arbeit im Lager und in der Warenlogistik erleichtert werden.