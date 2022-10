Oberbürgermeister Bosse besucht Firma Dintec im Gewerbepark Kaufbeuren

Unternehmensbesichtigung

Von links: Markus Hornung, Sebastian Horn, Dr. Michael Schmitt (alle Firma Dintec), Oberbürgermeister Stefan Bosse vor dem Motorenumbau für einen künftigen E-LKW. Foto: Igel/Stadt Kaufbeuren

Zur guten Tradition in der Wirtschaftsförderung gehört es, dass mit Firmenbesuchen der Kontakt zur Kaufbeurer Wirtschaft gepflegt wird. Umso mehr gilt dies, wenn sich spannende Entwicklungen bei den Unternehmen ergeben, neue Märkte erschlossen werden oder Neuansiedlungen erfolgen.

Dintec als Unternehmen

Die Dintec agiert im Bereich der Elektrifizierung von mobilen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeugen für Hersteller, sogenannte OEMs, Systemlieferanten und Nachrüster. Das Unternehmen ist eine rechtlich und wirtschaftlich eigenständige Einheit des Unternehmensverbundes Fétis in Nantes, Frankreich. Diese unterstützen seit 1978 Hersteller und Systemlieferanten mit Vertrieb, Engineering und Dienstleistungen in ihrer nachhaltigen Entwicklung. Mit 500 Mitarbeitern und einem Umsatz von 180 Millionen Euro (2019) bildet die Gruppe das unternehmerische Rückgrat der Dintec GmbH. Innerhalb der Gruppe repräsentiert die Dintec GmbH das Kompetenzzentrum Elektrifizierung sowie die Geschäftsentwicklung in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Aussage des Oberbürgermeisters

Nach seinem Besuch spricht Oberbürgermeister Stefan Bosse über das Unternehmen: „Es ist absolut spannend, dass das Unternehmen Dintec aus Kaufbeuren erfolgreich wichtige Produkte und Dienstleistungen für die E-Mobilität in professionellen Anwendungen liefert, die Akteure - OEMs sowie Umrüster - unterstützt und in dieser Zukunftsbranche weiterwachsen will. Der weiteren Verstärkung des agilen Teams von Dintec -Mitarbeitenden wünsche ich besten Erfolg.“