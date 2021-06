Legoland Deutschland darf in Günzburg wieder öffnen

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ab Donnerstag, 10. Juni, ist es wieder soweit: Das Legoland Deutschland Resort im bayerisch-schwäbischen Günzburg öffnet seine Pforten wieder für Gäste. Exakt 220 Tage nach dem letzten Öffnungstag 2020 startet das Legoland nun mit einem umfassenden Hygienekonzept in die neue Saison. Gemäß den Beschlüssen des Kabinetts hatte die Bayerische Staatsregierung am Freitag, 4. Juni, im Zuge von weiteren Lockerungen auch die Perspektive zur Öffnung von Freizeitparks bekanntgegeben.

Das sagt die Legoland Geschäftsführerin

„Wir freuen uns riesig, nun endlich in die neue Saison starten und unseren Gästen eine willkommene Abwechslung zum Alltag bieten zu dürfen. Frei nach dem Motto: ‚Raus aus dem Haus und rein ins Legoland Abenteuer‘ können sich alle Familien, die sich nach einem Tapetenwechsel sehnen, auf ein Erlebnis für Groß und Klein inmitten von Millionen Lego Steinen freuen“, sagt Legoland Geschäftsführerin Manuela Stone. „Mit unserem optimierten, durchdachten Hygienekonzept, das sich bereits letztes Jahr bewährt hat, sind wir bestens auf die Öffnung vorbereitet“.

Das vor Ort geltende Hygienekonzept sei mit den örtlichen Behörden abgestimmt und basiere auf den im Alltag üblichen Maßnahmen. Für den Besuch im Legoland gelten folgende spezifische Regelungen:

Der Besuch des Freizeitparks ist nur negativ getestet, geimpft oder genesen möglich.

Aufgrund der begrenzten Besucherkapazität ist ein tagesdatiertes Ticket beziehungsweise eine Vorab-Reservierung des Besuchsdatums zwingend notwendig, kein Ticketverkauf vor Ort.

Auf den Outdoor-Wegeflächen muss keine Maske getragen werden, in Wartebereichen, Attraktionen und Gebäuden gilt ab 6 Jahren Maskenpflicht.

Das ist für die nächsten Monate geplant

Auch in dieser Saison gibt es Neues im Park zu erleben: Ein Abenteuer in vier Dimensionen erwartet die Besucher sowohl im parkeigenen Kino als auch im dem Minland. Gemeinsam mit der Lego Gruppe wurden in den vergangenen Monaten viele spannende Aktionen geplant im Eventkalender geplant – dazu gehören unter anderem die Lego Ninjago Helden, die dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag feiern. Beim Lego Vidiyo Event vom dritten bis fünften September spielt DJ L.L.A.M.A. Event-Klassiker wie die Langen Nächte und die Halloween Weeks sollen auch diese Saison stattfinden.