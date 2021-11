Günzburger Legoland wird mit Millionen-Projekt umgebaut

Das Legoland hat seine wohl größte Krise vorerst überstanden. Seit dem 10. Juni dieses Jahres erholt sich der Freizeitpark in Günzburg von seiner monatelangen Schließung. Obwohl die Pandemie nun wieder an Fahrt aufnimmt, konnte die aktuelle Besuchersaison bis zum 28. November verlängert werden. Es gilt weiterhin finanzielle Einbußen aufzufangen, wie Geschäftsführerin Manuela Stone bereits im Sommer verkündete. Um die Attraktivität zu steigern, kommt es in der Winterpause nun zu umfangreichen Bauarbeiten.

Den Umbau verdankt das Legoland seiner britischen Muttergesellschaft Merlin Entertainments. Von dieser 14 Millionen Euro schweren Investition soll der Günzburger Standort langfristig profitieren. Mit Saisonbeginn zu Pfingsten in 2022 ist daher ein neues Freizeitangebot für Besucher geplant. Zum bereits bestehenden Themenbereich im Park, entsteht bald ein Ninjago Quartier. Dieses wird Teil des angrenzenden Familien-Resorts im Feriendorf. Dadurch entstehen Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 288 Gäste. Für die 72 Familienzimmer müssen bestehende Häuser weichen. Zwölf Unterkünfte im Piraten-Stil befinden sich daher aktuell im letztmaligen Betrieb. Außerdem werden 36 Ritter-, Abenteurer- und Rennfahrer-Einrichtungen energetisch saniert.

Über die zweistellige Millionen-Investitionen zeigt sich Legoland Geschäftsführerin Manuela Stone dankbar: „Es ist ein Vertrauensbeweis unserer Muttergesellschaft in unseren Standort in Günzburg und zeigt, wie erfolgreich wir auch in den Krisenjahren hier an unserem Standort mit unserem Team gearbeitet haben.“ Die Gründe für den Bau der vier zweistöckigen Gebäude orientieren sich an der Nachfrage.

„Ninjago ist ein Thema, dass sich viele unserer Gäste gewünscht haben. Zahlreiche Befragungen haben ergeben, dass sich unsere Zielgruppe als schlüssige Fortsetzung des Ninjago Themenbereichs im Park auch Übernachtungsmöglichkeiten rund um die mutigen Ninja-Helden wünscht. Wir freuen uns, in unserem Jubiläumsjahr diesem Wunsch nachkommen zu können und sehen die Thematisierung ebenfalls als passende Erweiterung aus dem Lego Universum an“, erklärt Stone.

Im kommenden Jahr feiert das Legoland seinen 20. Geburtstag. Damit entstehen zum Jubiläum mehr Räumlichkeiten zur Übernachtung. Um neun Prozent sollen so die Kapazitäten zur Beherbergung steigen. Inklusive des Campingplatzes und anderen Themenhäusern können so 2.836 Besucher im Feriendorf residieren. Der Buchungsstart für den Neubau ist bereits erfolgt. Im Juni 2022 ist eine obligatorische Eröffnungsfeier geplant.