KW23: Das sind die Highlights aus Nordschwaben

So fördert das schwäbische Donautal regionale Lebensmittel

Im Rahmen des Projektes „Regionale Identität“ fand ein Arbeitsgruppen-Treffen zur Umsetzung eines Regionalregals sowie Labels statt. Wie das Projekt damit auf das veränderte Konsumverhalten der Verbraucher antworten will.

Das Dillinger Kino ist wieder geöffnet

Das Filmcenter in Dillingen öffnet wieder nach einigen Renovierungsarbeiten. Außerdem bleibt das Kino im Familienbesitz und am gleichen Standort. Doch es gibt eine Änderung.

Oettinger als „Schwalbenfreundlich“ ausgezeichnet

Am Stammsitz der Oettinger Brauerei in Oettingen sind Schwalben willkommene Untermieter, die man jedes Jahr wieder begrüßt. Nun wurde die Brauerei offiziell vom Landesbund für Vogelschutz e.V. als „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet. Über die Gründe für diese Auszeichnung.

MTC Micro Tech aus Dillingen feiert Jubiläum

Die MTC Micro Tech Components aus Dillingen an der Donau feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Firmenjubiläum und blickt auf drei Jahrzehnte Unternehmensgeschichte zurück. Ein genauerer Blick auf die Entwicklung des Unternehmens und wie es in die Zukunft blickt.

