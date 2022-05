KW19: Das sind die Highlights aus Nordschwaben

Jeden Mittwoch wirft B4BSCHWABEN.de einen besonderen Blick nach Nordschwaben. Was das Wirtschaftsleben in der Region besonders bewegt hat, lesen Sie im Blick nach Nordschwaben

Hama ernennt neuen Sales-Director

Hama stärkt seinen innerdeutschen Vertrieb und erweitert die Vertriebsleitung ab dem ersten August 2022 mit Michael List als neuem Sales Director. Was List für die Zukunft des Unternehmens beitragen will.

Auf diese Mobilitätskonzepte setzt die Nördlinger Kiel Group

Es ist ein besonderes Jahr für das nordschwäbische Unternehmen. Zum einen steht eine Umfirmierung an. Zum anderen stellt der Markt neue Herausforderungen an das Unternehmen. Im Interview erklärt der kaufmännische Geschäftsführer Stephan Stieglauer, wie die Kiel Group in diesen anspruchsvollen Zeiten agieren will.

So startet der Donauwörther Maimarkt 2022

Am 14. und 15. Mai findet der traditionelle Maimarkt statt, welcher auf eine der ältesten Donauwörther Traditionen zurückzuführen ist. Von der Bahnhofstraße bis in die Spitalstraße bieten über 70 Händler unterschiedlichsten Waren an. Was die Besucher dort alles erwartet.

Nördlingen: Neue Baustellen behindern den Verkehr

Erneut stehen dringende Baumaßnahmen an. Durch Asphaltierungsarbeiten und Straßensanierungsarbeiten wird es zu Straßensperrungen und Beeinträchtigungen für Anwohner in Nördlingen kommen. Wo sich diese befinden.

